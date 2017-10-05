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Vadistanbul AVM kapılarını açtı

05 Ekim 2017 Perşembe 15:33
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İstanbul’un yeni gözdesi olmaya aday olan Vadistanbul AVM, 14 Eylül 2017 tarihinde kapılarını açtı. Vadistanbul AVM, kapalı alanlarında bile doğanın güzelliklerini kucaklayan, şeffaf ve dışa dönük mimari yapısıyla konforlu alışverişin bütün olanaklarını sunuyor.

Vadistanbul AVM kapılarını açtı
Kapılarını 14 Eylül 2017 tarihinde açan Vadistanbul AVM’de 4. nesil alışveriş ve yaşam deneyimi başladı. İnşaat sektörünün öncü markalarından Artaş Grup ve İnvest Grup tarafından, Evyap’ın Ayazağa’daki arazisi üzerinde konumlanan ve megamall kategorisinde yer alan Vadistanbul AVM, kurulduğu 103 bin metrekare alan ile Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Dünyanın en gözde markalarıyla İstanbul’un en beğenilen lezzet mekanlarını benzersiz bir doğa manzarasında buluşturan merkez, 760 metre uzunluğunda bir açık hava alışveriş caddesine de sahip. Vadistanbul AVM, özenle planlanmış yemyeşil peyzaj alanında yer alan; ses, ışık ve suyun muhteşem dansına sahne olan gösteri havuzu ile ziyaretçilerine unutulmaz sürprizler yaşatırken, teknolojinin son olanaklarına sahip sinema kompleksi ve eğlence parkı da alışveriş keyfine hayatın en güzel renklerini taşıyor.

PROJE 3 ETAPTAN OLUŞUYOR
Vadistanbul AVM’yi de kapsayan Vadistanbul projesi 3 etaptan oluşuyor. Projenin ilk 2 etabı tamamlanmış durumda. Son etabı da tamamlandığında 300 bin metrekare büyüklüğündeki hacmiyle Türkiye’nin en büyük ofis alanına sahip olacak proje, toplamda 424 bin metrekare alan üzerine kurulu. Proje dahilinde bin 915 lüks konut ve 220 odalı, 5 yıldızlı bir otel yer alıyor.

ULAŞIM OLANAKLARIYLA DA FARK YARATIYOR
Ulaşım olanaklarıyla da fark yaratan Vadistanbul’a TEM bağlantı yollarıyla kolayca erişilebiliyor. Türkiye’de bir ilk ve tek olan, 15 milyon Euro’luk yatırım desteğiyle hayata geçirilen Havaray ile Vadistanbul AVM’ye ulaşmak mümkün.

AVRUPA YAKASININ EN BÜYÜK ŞOV HAVUZUNA SAHİP
Vadistanbul AVM için özel olarak tasarlanan müzikli gösteri havuzu, Avrupa yakasının en büyük ve görkemli şov havuzu olma özelliğini taşıyor. 2 bin metrekare büyüklüğündeki bu muhteşem havuz, AVM’nin ana girişinin hemen önünde yer alıyor. Gün boyunca AVM ziyaretçilerini daha sakin su gösterileri ile karşılayan havuz, akşam saatlerinin yaklaşıp havanın kararması ile birlikte izleyicilerine tam bir görsel ve işitsel şölen sunuyor. Havuzun tam ortasında dev bir yelpaze gibi açılan su perdesi üzerine yansıtılan görüntüler ile lazer gösterileri ise bayram, yılbaşı gibi özel günler başta olmak üzere diğer tüm günlerde de izleyicilerini kendine hayran bırakmaya aday. Yüksek ses kalitesi ve akustik tasarıma sahip müzik sistemi sayesinde, dünyaca ünlü şarkılar eşliğinde adeta canlı bir dans gösterisi sunan bu muhteşem şov havuzu, Vadistanbul AVM ziyaretçilerine unutamayacakları anlar vadediyor.
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