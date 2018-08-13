UZUN BAYRAM TATİLİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ÖNERİLER

Kimileri için tatil yakınları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşamak demektir. Gündelik yaşamın koşuşturmalarında bulamadığımız bu fırsatı değerlendirip, ailemizle bir arada olma fırsatını yakalayabiliriz. Güzel bir bayram sofrası hazırlayabilir ve tüm aile bir arada unutulmaz bir bayram yaşayabilirsiniz. Dilerseniz aile üyelerine birer bayram hediyesi alarak bu bayramı unutulmaz hale getirebilirsiniz.

Tatile Çıkın

Yeni yerleri keşfetmenin heyecanını yaşamak için uzun tatil dönemleri kaçırılmaz bir fırsat olabilir. İster sevdiklerinizle, isterseniz de tek başınıza sizi şehrin kalabalığından uzaklaştıracak bir seyahat planı yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Henüz vakit varken gideceğiniz yeri belirleyip, biletinizi önceden ayırabilirsiniz. Böylece hem yer bulma sorunu yaşamaz hem de uygun fiyatlı bilet kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Özellikle uzun tatil dönemleri için düzenlenen turlara katılarak farklı birçok yeri bir arada görme şansı bulabilirsiniz.

Farklı Şehirleri Keşfedin

9 günlük bayram tatili yurt içinde ya da yurt dışındaki farklı şehirleri ziyaret etme planınızı hayata geçirmek için büyük bir fırsat! Sadece 24 saat içinde 13 saat gezerek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Ümit Sabancı ve arkadaşı Stephen James Finch’i düşününce 9 güne sığdırabilecek o kadar çok şehir var ki! Bu bayram tatilinizde hem yurt dışı hem yurt içi hep aklınızın bir kenarında duran merak ettiğiniz şehirler gezmeye ayırabilirsiniz. Tüm şehirler hakkında bilgi almak için Biletall’ın şehir rehberine göz atabilirsiniz.

Huzurevi ve Çocuk Yetiştirme Kurumlarını Ziyaret Edin

Bayramda huzurevi sakinlerini ve çocuk yetiştirme kurumlarını ziyaret ederek buradaki yaşlı insanları ve kimsesiz çocukları mutlu etmek şüphesiz gerçekleştirebileceğiniz en iyi etkinliklerden biridir. Onlarla sohbet etmek, hediyeler götürmek, hayatta yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek hem size hem de onların keyifli bir bayram geçirmesini sağlayacaktır.

Kamp Yapın

Bu bayram tatilinde doğayla baş başa olmaya ne dersiniz? Tertemiz hava almanın, gürültüden uzak kalmanın, dinlenmenin, benzersiz doğa manzaralarına dalıp gitmenin ve biraz olsun teknolojiden uzak durmanın en etkili yolu olan kamp kurma, vazgeçilmez bir tatil tercihiniz haline gelebilir. Ülkemizde kamp kurabileceğinizonlarca duraktan birini seçerek yola çıkabilir, kamp ateşi eşliğinde sevdiklerinizle baş başa olmanın tadını çıkarabilirsiniz. Kampa çıkmadan önce yanınıza kesinlikle almanızı önerdiğimiz kamp malzemeleri blog yazısını okuyabilirsiniz.

Kurs / Workshoplara Katılın

Uzun tatilleri renklendirmenin ve en iyi şekilde değerlendirmenin yollarından biri de hayalini kurduğunuz bir alanda eğitim almak. Dilerseniz var olan kariyerinize katkı sağlayacak, dilerseniz de size yepyeni kapılar açabilecek eğitimlerden birine kayıt olarak tatilinizde geleceğinize güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Kişisel gelişim alanından mesleki eğitimlere kadar birçok alanda eğitim sunan kurslar ve workshoplar, aynı zamanda yepyeni bir sosyal çevre edinmeniz açısından da kaçırılmaz bir fırsata dönüşebilir. Eğer bu süre zarfında aradığınız gibi bir eğitimi bulamadıysanız, online hizmet veren kursları araştırarak evinizde de eğitim alabilirsiniz.

Kültürel Etkinliklere Katılın

Eğer tatilinizi sadece evde geçirmek istemiyor ve keyifli alternatif yollar arıyorsanız, sinema, tiyatro ve çeşitli gösterilere giderek bu süreci değerlendirebilirsiniz. Gösterime giren filmleri, tiyatro ve çeşitli etkinliklerin tarihlerini öğrenip biletinizi ayırarak bu bayram tatilinde kendinizi ödüllendirebilirsiniz.