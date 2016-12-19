Uzayın derinliklerini Celestron ile gözlemleyin

Gökyüzünün bilinmeyenleri ve görünmeyenleri büyüleyici bir merak uyandırıyor. Gökbilimin çıplak gözle görünmeyen cisimlerine tanıklık edeceğiniz Celestron Inspire 80 AZ teleskobu, bu işe yeni merak salanların öncelikli tercihi olacak. Giriş seviyesindeki teleskop bu sınıftaki teleskoplarda görülmeyen özelliklere sahip. Uzun netleme mesafesine sahip teleskop katlanabilir aksesuar tepsisi ile pratiklik kazanıyor.

Celestron Inspire AZ teleskopa entegre akıllı telefon adaptörü, gözlemlerini fotoğrafa aktarmak isteyen astro fotoğrafçılara ayrı bir avantaj sağlıyor. Celestron Inspire AZ teleskop, asimetrik tasarımıyla hafif ve dengeli bir duruş kazanıyor. Karasal veya astronomik, gündüz veya gece gözlemleri için doğru görüntü sağlayan teleskop, gökyüzü gözlemciliğinin yanı sıra tabiatın güzelliklerini de yakından izlemenize olanak sağlıyor.

Eyüboğlu’nun distribütörlüğünü yaptığı Celestron’un Inspire 80 AZ modeline Hobix mağazası, hobix.com.tr internet sitesi ve seçkin kırtasiye, teknoloji marketleri ve kamp malzemeleri satan mağazalardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.