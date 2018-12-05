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UTİKAD üyeleri ikinci kez ''Emre Eldener'' dedi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD), 36. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Crowne Plaza Otel Florya'da yüksek katılımla gerçekleşti.

UTİKAD üyeleri ikinci kez ''Emre Eldener'' dedi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD), 36. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Crowne Plaza Otel Florya'da yüksek katılımla gerçekleşti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
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UTİKAD üyeleri ikinci kez ''Emre Eldener'' dedi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) 36. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, yeniden başkan seçildi. UTİKAD üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da yapılan seçimlerin ardından Başkan Emre Eldener, tüm üyelere teşekkür etti.

36. Seçimli Olağan Genel Kurulu Toplantısı UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener’in konuşmasıyla başladı. Eldener konuşmasında lojistik sektörüne dair değerlendirmelerini katılımcılar ile paylaştı. UTİKAD üyelerinin Türk lojistik sektörünün yetkin aktörleri olduğunun altını çizen Eldener, “Lojistik sektörü ülke ekonomimizin yapıtaşlarından biridir. Son yıllarda hızla artan altyapı çalışmaları sayesinde uluslararası aktarma merkezi olma konusunda da büyük adımlar attık. Ekonomimizdeki dalgalanmaya rağmen hızla büyümeye devam edeceğiz” dedi.

UTİKAD’ın lojistik sektöründeki zorlu şartlara rağmen birçok alanda çalışmalar yürüttüğünün ve olumlu sonuçlar aldığının da altını çizen Eldener, konuşmasının ardından 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri üyeler ile paylaştı. Yıllık faaliyet raporunun okunmasının ardından denetim kurulu raporlarının ibrası gerçekleşti ve bütçeler onaylandı.

DEPO VE DAĞITIM MERKEZLERİ YÖNETİMİ KİTABI LANSMANI

Türkiye’de lojistik kültürünün geliştirilmesi amacı çerçevesinde lojistik eğitimi desteklemek için her yıl bir yayını lojistik dünyasına kazandıran UTİKAD, Genel Kurul’da yeni kitabı “Depo ve Dağıtım Merkezleri Yönetimi”ni tanıttı. UTİKAD Başkanı Emre Eldener, kitabın yazarları Piri Reis Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. A. Zafer Acar ve Doktor Öğretim Görevlisi Emre Çakmak’a şükranlarını sundu.

Genel Kurul’da aynı zamanda Depo ve Dağıtım Merkezleri Yönetimi kitabına sponsorluk desteği veren Doğruer Lojistik, Genel Transport, Globelink Ünimar, Günaydın Grup, Hursan Lojistik ve Xinerji Yazılım’a teşekkür belgeleri sunuldu.

ÜYELER DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Genel Kurul Toplantısı’nda dernek üyeliğinde 20. yıllarını tamamlayan firmalara da şiltleri takdim edildi. UTİKAD üyelerinden Alyans Gemi Kiralama ve Denizcilik A.Ş., Ceva Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti., Damco Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş., ve Yusen İnci Lojistik ve Ticaret A.Ş. temsilcileri şiltlerini Başkan Emre Eldener’den aldı.

AHMET KARTAL BAŞARI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Lojistik sektörüne önemli katkılar sağlayan merhum Ahmet Kartal anısına her yıl verilen başarı ödülü bu yıl da 3 ayrı okulun 2017-2018 eğitim dönemi bölüm birincilerine verildi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener tarafından Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2017-2018 Öğretim Yılı Birincisi Kübra Aslan’a, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Taşımacılık Bölümü 2017-2018 Öğretim Yılı Birincisi Melis Güven’e ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Lojistik Bölümü 2017-2018 Öğretim Yılı Birincisi Ebru Aslan’a ödülleri verildi.

ELDENER: “ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK”

UTİKAD’ın 36. Seçimli Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın son bölümünde seçim yapıldı. Katılım sağlayan üyelerin hepsinin oyunu alan Emre Eldener ve listesi yeniden seçildi.

UTİKAD YÖNETİM KURULU

Emre ELDENER - (Kıta Ulaştırma Hizmetleri)

Turgut ERKESKİN - (Genel Transport)

Cihan YUSUFİ - (Globelink Ünimar Lojistik)

Serkan EREN - (MNG Havayolları)

Ayşem ULUSOY- (ATC Grup Uluslararası Nakliyat)

Berna AKYILDIZ - (TGL Transtaş Global Lojistik)

Cihan ÖZKAL - (Armada Denizcilik)

Ekin TIRMAN - (Aktifsped Uluslararası Nakliyat)

Mehmet ÖZAL -  (Ekol Lojistik)

Nil PAKYÜREK - (Transorient Uluslararası Taşımacılık)

Rıdvan HALİLOĞLU - (Mundoimex Global Lojistik)

Seçimlerin ardından UTİKAD’ın Yeni Yönetim Kurulu adına konuşma yapan UTİKAD Başkanı Emre Eldener, “Üyelerimize bizi bu göreve yeniden layık gördükleri için teşekkür ederiz. Yeni dönemde de Türk lojistik sektöründeki iş yapış şekillerinin dünyaya entegrasyonuna yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek” diye konuştu. UTİKAD 36. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, söz alan üyelerin dilek ve temennilerini dile getirmesiyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
UtikadEmre Eldener
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