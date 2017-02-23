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Üstündağ'dan Aycı'ya ziyaret

23 Şubat 2017 Perşembe 10:55
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya ziyarette bulundu

Üstündağ'dan Aycı'ya ziyaret
ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'yı ziyaret etti.

Aycı, İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen ziyarette, Üstündağ'ın yeni dönem başkanlığını tebrik ederek başarılar diledi. Üstündağ da Aycı'ya milli takım forması ve voleybol topu hediye etti. Ziyarette TVF Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Sayıner ve THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım da bulundu. 

Mehmet Akif Üstündağ, ziyaretle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aycı ile dostluklarının eskilere dayandığını belirterek, "İlker Aycı, VakıfBank'ın eski kulüp başkanı. Benim de çok yakın dostum. Hem dost hem iş ziyareti oldu. Voleybol için destek de istedik. Kendisi de buna her zaman hazır olduklarını dile getirdi. İlerleyen dönemlerde birlikte çalışmalar olabilir ama detaylar henüz net değil." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Haber Ajansı
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