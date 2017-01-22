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Üsküdar'da terör protestosu

22 Ocak 2017 Pazar 18:31
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Türkistan-Der Başkanı Kavuncu: - "Özbekler, Kırgızlar, Tacikler, Kazaklar, Uygurlar, Türkmenler Türkiye'yi ve halkını kardeş olarak görmektedirler. Bu ülkeye düşman olan kimseyi dost olarak görmüyoruz"

Üsküdar'da terör protestosu
İSTANBUL (AA) - Türk cumhuriyetlerinden bir grup, terör saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde, "Türkistanlılar terörü lanetliyor", "Terörizm insanlık suçudur", "Muhacirden terörist olmaz" yazılı dövizler taşıyan Türkistan-Der, Doğu Türkistan Maarif Derneği, Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı, Ortaasya-Der ve Neva-Der üyeleri, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Türkistan-Der Başkanı Burhan Kavuncu, Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına, Orta Asya kökenli kişilerin de karışmış olmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Kavuncu, suçluların dini ve etnik aidiyetleriyle anılmalarının ayrımcılık olduğunu vurguladı. 

Tüm şiddet eylemlerine net olarak karşı olduklarının altını çizen Kavuncu, "Türkiye'ye gelen Türkistanlı muhacirler, daha önce gelmiş olan yerli halktan sadece iyilik ve kardeşlik görmüşlerdir. Ata yurdumuz Türkistan'daki akrabalarımız olan Özbekler, Kırgızlar, Tacikler, Kazaklar, Uygurlar, Türkmenler Türkiye'yi ve halkını kardeş olarak görmektedirler. Bu ülkeye düşman olan kimseyi dost olarak görmüyoruz." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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