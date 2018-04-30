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UŞAK’TAN YETİMLER İÇİN DÜZENLENEN ESKİŞEHİR GEZİSİNE DESTEK

Uşak Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Ebrar İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği Uşak Şubeleri ortaklığında, yetimler için Eskişehir’e gezi programı düzenlendi. Uşak Belediyesi, tahsis ettiği otobüsler ile projenin ulaşım konusunda destekçisi oldu.Yola çıkan yetim çocuklar ve anneleri Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal tarafından uğurlandı

UŞAK’TAN YETİMLER İÇİN DÜZENLENEN ESKİŞEHİR GEZİSİNE DESTEK

Uşak Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Ebrar İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği Uşak Şubeleri ortaklığında, yetimler için Eskişehir’e gezi programı düzenlendi. Uşak Belediyesi, tahsis ettiği otobüsler ile projenin ulaşım konusunda destekçisi oldu.Yola çıkan yetim çocuklar ve anneleri Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal tarafından uğurlandı

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
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UŞAK’TAN YETİMLER İÇİN DÜZENLENEN ESKİŞEHİR GEZİSİNE DESTEK

Yetimlerin ve annelerinin Eskişehir’de güzel bir gün geçirmesi adına İHH Vakfı ve Ebrar Derneği ‘Yetim Dayanışma Günleri’ kapsamında gezi programı düzenledi. Daha önce de Çanakkale, Bursa, İstanbul gibi çeşitli tarih ve kültür gezisi taleplerini hayata geçiren Uşak Belediyesi ‘yetimler gülsün, dünya gülsün’ sloganıyla kendilerine ulaşan yardım talebini talimata dönüştürdü. Uşak Belediyesi yaklaşık 90 kişiden oluşan kafileye tahsis ettiği üç otobüsüyle gezinin ulaşım konusundaki destekçisi oldu. Yetimler ve aileleri Eskişehir’deki başlıca turistik ve kültürel noktaları gezecek ve Eskişehir’i yakından tanıma fırsatı bulacak.


Proje hakkında Uşak Belediyesi adına konuşan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, desteklerin süreceğini kaydetti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan sabah saatlerinde hareket eden gruba hayırlı yolculuklar dileyerek Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın selamlarını ileten Ünal, “Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 90 tane yetimimizi ve annelerini Eskişehir’e yolcu ediyoruz. İHH Vakfı ve Ebrar Derneği’nin Uşak Şubesi tarafından bu talep geldiğinde Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan da destek sözü verdi. Bu tarz taleplere belediye olarak her zaman açığız. İnşallah güzel bir gün geçirmelerini diliyoruz. Yetim gülerse dünya güler. Onların yüzlerinde oluşacak bir tebessüm bizlerin mutluluğu olacaktır. Bu her şeye bedel.” dedi.


AKKAŞ: YETİME SAHİP ÇIKAN CENNETLE MÜJDELENMİŞTİR
Her yıl İHH tarafından 1 Mart ve 31 Mayıs tarihleri arasında Yetim Dayanışma Günleri kutlandığını ve dünyanın her tarafında çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Ebrar İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği Uşak Şubesi Başkanı İbrahim Akkaş, Uşak’ta da yetimlere yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu kapsamda her yıl farklı illere geziler düzenlediklerini ifade eden Akkaş, “Yetimlerimizi daha önce İzmir’e, Manisa’ya ve Afyonkarahisar’a götürmüştük. Bu sene de nasip olursa anneleriyle birlikte Eskişehir’e götüreceğiz. Gençlerimize orada Balmumu Müzesi, parklar ve benzeri yerleri tanıtacağız. Belediyemize bizlere otobüs desteği sağladıkları için teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Yetimi koruyan kişinin hadis-i şerifte cennetle müjdelendiğini hatırlatan Akkaş, “Onların başını okşamanın hem bu dünyadaki hem de ahretteki karşılığını bildiğimiz için hassasiyet sahibiyiz.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:20
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