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UŞAK'TA FABRİKA YANGINI

23 Mayıs 2017 Salı 10:40
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UOSB keçe imalatı yapan fabrikada yangın çıktı, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor

UŞAK'TA FABRİKA YANGINI
UŞAK (AA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesinde (UOSB) keçe imalatı yapan tekstil fabrikasında çıkan yangında itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, Uşak OSB 114'üncü Cadde'de bulunan Gökhan Karateke ve Ahmet Kül'e ait keçe imalatı yapan Karateke tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk etapta işçilerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın büyüyünce bölgeye UOSB, Uşak Belediyesi, Uşak Şeker Fabrikası ve çevre ilçelerdeki çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangına 5 değişik noktadan müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 

Yangında ilk belirlemelere göre 2 işçinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

- Vali olay yerine geldi

Uşak Valisi Ahmet Okur, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Fabrika sahiplerinden Gökhan Karateke'den bilgi alan Vali Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada "Üzücü bir olay, can kaybının yaşanmaması tek tesellimiz, şu an yaklaşık 20 itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor." dedi. 

İtfaiye yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Okur daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Fabrika yetkilileri içeride yaklaşık 400 ton elyafın bulunduğunu belirtti.



Anadolu Haber Ajansı
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