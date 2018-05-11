“UPU Dünya Ceo forumu” başarıyla tamamlandı

PTT A.Ş.’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen UPU Dünya CEO Forumu sona erdi. 60 ülkenin posta idaresi CEO’larının katıldığı uluslararası organizasyonun son gününde “Evrensel Hizmet Yükümlülüğünün Yeniden Tanımlanması: Sorunları Paylaşmak” başlığıyla bir panel düzenlendi. Panelin ardından kapanış oturumu ile tüm Forumun ana başlıkları bir daha değerlendirilirken PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ve Dünya Posta Birliği Genel Sekreteri Bishar A. Hussein’in kapanış konuşmaları ile UPU Dünya CEO Forumu tamamlandı.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik yaptığı kapanış konuşmasında forumda iki gün boyunca “dijital bölünme” temasının ele alındığını ifade ederek, “UPU Dünya CEO Forumu’ndaki değerlendirmeler ışığında yeni planlamalar yapacak ve posta sektörünün önümüzdeki dönemlerde daha ileriye gitmesi için gayret sarf edeceğiz. Bugün dünden iyiyiz ama inanıyorum ki yarın çok daha iyi olacağız” dedi. İnsanların hayatına dokunan hizmetleri dolayısıyla posta teşkilatlarının toplumlar ve ülkeler için taşıdığı öneme işaret eden Genel Müdür Bozgeyik, günümüzün dijital dünyasında kurumların da çağa ayak uydurması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün elektronik mektubu, elektronik tebligatı konuşuyoruz. Peki, posta idareleri olarak biz bu işlerin neresindeyiz? Zihinsel dönüşümleri ve teknolojik değişimleri gerçekleştirip çağa ayak uydurduğumuzda şirketlerimizin hızla ilerlemenin ötesinde uçacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Genel Müdür Bozgeyik, PTT’nin son yıllarda bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla yönettiğini ve bunun meyvelerini almaya başladığını kaydetti. Şirket olarak müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanların memnuniyetine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Genel Müdür Bozgeyik, “Çalışanlarımızın yüzü daha da güldüğünde hizmetlerimizin çok daha ilerilere gideceğini düşünüyoruz” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”



Genel Müdür Bozgeyik konuşmasında UPU Dünya CEO Forumu’nun ana temasını oluşturan dijitalleşme çerçevesinde “Big Data” kavramına değinerek, “İddia ediyorum ki dünyada posta teşkilatlarından daha fazla Big Data’ya sahip hiçbir kuruluş yoktur” değerlendirmesinde bulundu. Genel Müdür Bozgeyik sözlerini UPU Dünya CEO Forumu’nda emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.

“İSTANBUL’DA HARİKA BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİK”



UPU Genel Sekreteri Bishar A. Hussein ise CEO Forumu’nda iki gün boyunca düzenlenen panellerin son derece verimli ve faydalı geçtiğini ifade ederek, “Bu güzel şehirde harika bir etkinlik gerçekleştirdik. Türk yetkililere bu muhteşem ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi. Genel Sekreter Hussein, organizasyonun başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.