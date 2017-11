UPS'TEN DÜNYA ÇAPINDA İŞGÜCÜ SEFERBERLİĞİ

UPS (NYSE: UPS) beş kıtadaki çalışanlarının, şirketin 15. Küresel Gönüllülük Ayına katılacağını duyurmuştu. UPS, Ekim ayı içerisinde çalışanlarının Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik ve Hint alt kıtası, Orta Doğu ve Afrika'da (ISMEA) gerçekleşen 240 kamu hizmeti etkinliği için 335.000 gönüllülük saatine ulaşmayı hedefliyordu. Küresel Gönüllülük Ayı kapsamında gerçekleşen gönüllülük saatleri, UPS'in 2017 yılında 2,15 milyon gönüllülük saati hedefine erişmesine de yardımcı olacak.

UPS Vakfı başkanı ve UPS çeşitlilik ve katılım başkanı Eduardo Martinez konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “UPS gönüllüleri yaşadığımız, çalıştığımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar için fayda sağlama konusunda en büyük gücümüzdür. 15. Küresel Gönüllülük Ayını başlatırken, UPS ve UPS Vakfı olarak dünya çapında, çalışanları tutkularını takip etmeleri, ihtiyacı olanlara yardımcı olmaları ve tüm toplulukları yükseltecek olan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde ilerleme sağlamaları için harekete geçirme konusunda kararlıydık. Teksas, Florida, Meksika, Porto Riko ve Karayip Adaları'nda gönüllülerin gösterdiği çabaların, yıkıma uğramış topluluklar için ne kadar anlamlı bir fark yarattığına hepimiz şahit olduk. Çalışanlarımıza, dünyanın dört bir yanında yaptıkları katkılarından dolayı minnettarız.”

Bu 335.000 gönüllü saat, UPS'in 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği 20 milyon saatlik kamu hizmeti hedefine katkıda bulunuyor. UPS, bu hedefin %70'inden fazlasına ulaşmış bulunuyor. IMPACT 2030 üyeliği aracılığıyla UPS, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yönünde ilerlemeye yardımcı olmak amacıyla dünya çapında çalışanlarının gönüllü çalışmalarını teşvik etmeye devam ediyor.

UPS Vakfı, Küresel Gönüllülük Ayı da dâhil olmak üzere UPS'in küresel yurttaşlık programlarına liderlik ediyor. UPS Vakfı, dünyanın dört bir yanında her bölgeden çalışanları, çalışma saatlerini bu programlara bağışlamaya teşvik ediyor. Küresel Gönüllülük Ayı, Ekim ayında gönüllülük ve kamu hizmetine olan duyarlılığı artırarak UPS çalışanlarının büyük bir etki yaratmasını sağlayacak. Şu ana kadar UPS gönüllüleri son 15 yıl içerisinde sadece Küresel Gönüllülük Ayları boyunca yaklaşık 2 milyon çalışma saati bağışı yaptılar.

Her yıl Küresel Gönüllülük Ayının sonunda UPS, ABD bölgesi, uluslararası bölge ve iş biriminden çalışanlarının gönüllülük yaptığı 14 kâr amacı gütmeyen kuruluşa 10.000 dolar bağışta bulunuyor.

UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan, “UPS Türkiye ailesi olarak içinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçasıyız. Organizasyonumuz sayesinde dünyada ve ülkemizde pek çok insana ulaşıyoruz ve insanların, kurumların ihtiyacı olan noktaları tespit etme fırsatı yakalıyoruz. UPS Türkiye gönüllüleri her sene artan bir katılımla, sürdürülebilir bir toplum için sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Kültürümüzün temelinde bulunan gönüllülük faaliyetleri ile kayda değer bir fark yaratmak ve yaşadığımız topluma olan bağlılığımızı perçinlemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Küresel Gönüllülük Ayı kapsamında Türkiye’de yapılan aktiviteler:

KLP – Kadın Liderlik Platformu, Kagider ve TurkishWin ile Türkiye’deki kadın çalışanları güçlendirmek amacıyla en iyi uygulamaların paylaşımını gerçekleştirmek üzere öncü şirketlerdeki liderleri bir araya getirmek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde Bolluca Çocuk Köyü ziyareti

Şirinevler Eğitim Bilimleri Ortaokulu öğrencilerinin Van Yerli Harman Köyü İlkokulu ve Van Başkale Yunus Emre Ortaokulu için topladığı kitap, kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve oyuncakların çocuklara ulaştırılması

Koruncuk Vakfı ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği etkinlikleri

Çorbada Tuzun Olsun Derneği iş birliği ile evsizlere çorba dağıtımı etkinliği

Florya Atatürk Hatıra Ormanı temizliği

Kalben Derneği ile Polonezköy Galip Öztürk Çocuk Yuvası ile Basketbol Turnuvası

Gölcük Down Cafe farkındalık ziyareti

Paylaş Kurtul Derneği iş birliğiyle The Hobbit House Çocuk İyilik Evi destek kahvaltısı ve çocuklarla tişört boyama atölyesi

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Farkındalık Günü öncesi Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ziyareti ve fidan dikimi

Kızılay mobil ekipleri işbirliği ile kan bağışı

Öne Çıkan Küresel Gönüllülük Ayı projeleri arasında şunlar yer alıyor:

Amerika Birleşik Devletleri: Marine Corps Marathon’un(Deniz Piyade Teşkilatı Maratonu)lojistik çalışmalarının desteklenmesi, Special Olympics için kaynak geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ve United Way ve Feed My Starving Children gibi ABD çapındaki yiyecek temini ve dağıtım programlarında çalışmalar

Kanada: Credit Valley Conservation ile ağaç dikimi ve Youth Without Shelter ve Darling Home for Kids ile onarım ve yenileme çalışmalarına yardımcı olma

Latin Amerika: Institute of Child Cancer Treatment (Çocuk Kanseri Tedavi Enstitüsü) yararına UPS Brezilya 2. Hayırsever Futbol Kupası’nda çalışmalar; engelli atletler için kurulmuş bir spor kulübü olan Associação Paradesportiva Jr kulübüne ev sahipliği yaparak kulüp için ödül etkinliklerinin düzenlenmesi

Avrupa: Saving Lives için Otomatik Harici Defibrilatörlerin Güncellenmesi ve AIDS Yardım Etkinliği 2017 Renk Koşusu’nun lojistik çalışmalarının desteklenmesi

Asya Pasifik: Kranji Marshes'ta Garden City Fund (Bahçe Kent Fonu) ile ağaç dikimi; Global Environment Center (Küresel Çevre Merkezi) ile mangrov ağaç dikimi ve dikim alanlarının temizlenmesi ve World Vision China (Çin Dünya Vizyonu) ile yetimhane ziyaretleri

ISMEA: Coastal Cleanup (Kıyı Temizliği) ile çöp toplama; Bambanani Food & Herb Cooperative (Bambanani Gıda ve Bitki Kooperatifi) ile tarım ve bahçıvanlık faaliyetleri ve yerel bölgelerde kan bağışı yapma

UPS Küresel Genel Merkezi (Atlanta), Chicago Area Consolidation Hub (Chicago Bölge Konsolidasyon Merkezi - CACH), Information Services New Jersey (New Jersey Bilişim Hizmetleri- IS NJ): Feed My Starving Children ile dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için yiyecek ambalajlama ve AIDS Walk Atlanta 5K (Atlanta 5 Kilometre AIDS Yürüyüşü) ile koşanları tezahürat ile destekleme ve onlara lojistik yardımında bulunma

UPS® Kargo: American Cancer Society’nin (Amerikan Kanser Derneği) çalışmalarının desteklenmesi ve Richmond Public Schools (Richmond Devlet Okulları) ve Patrick Henry School of Science & Arts (Patrick Henry Bilim ve Sanat Okulu) ile tabiat alanlarının iyileştirilmesi.

UPS Havayolları: Louisville Hayvanat Bahçesi'nde cadılar bayramı etkinliklerinde çalışma ve UPS Plane Pull (UPS Uçak Çekme Müsabakası) aracılığıyla atletler için kaynak toplamaya yardımcı olmak amacıyla Special Olympics’in desteklenmesi. Takımlar, 160.000 pound (yaklaşık 73 kg) ağırlığındaki bir uçağı en kısa sürede 12 fit (yaklaşık 4 metre) çekmek için birbirleriyle yarışacaklar.

UPS Vakfı ve yardımseverlik ile gönüllülük çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.UPS.com/Foundation adresini ziyaret edin.