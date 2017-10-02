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Ünlü marka ve isimler alışveriş şenliğinde buluştu

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:22
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Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Alışveriş ve Eğlence Şenliği” hafta sonu, Kuzu Grup sponsorluğunda Crowne Plaza Florya’da gerçekleşti. Alışveriş şenliği, birbirinden ünlü isim ve markaların katılımıyla dopdolu 2 güne ev sahipliği yaptı.

Ünlü marka ve isimler alışveriş şenliğinde buluştu
Bilge Kuru Eren ve Lion Diamond kurucusu Öznur Yakın’ın birlikte yürüttüğü BİKAP projesi, sektörlerinde başarılı olan bütün iş kadınlarını tek platformda toplama hedefi doğrultusunda düzenlediği alışveriş şenliğinin üçüncüsünü 29-30 Eylül’de Kuzu Grup sponsorluğunda gerçekleştirdi. Crowne Plaza Florya’da cemiyet ve magazin dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen alışveriş şenliği 2 gün boyunca birbirinden keyifli anlara sahne olurken kermese katılanlar bol bol alışveriş yaptı. Kuzu Grup ana sponsorluğunda ve Crowne Plaza Florya mekan sponsorluğunda gerçekleşen şenliğin 30 TL olan kapı girişinden elde edilen gelir El Bebek Gül Bebek Derneği’ne bağışlandı.
  
110 Firma Şenliğe Katıldı
Sabahtan akşama kadar süren alışveriş şenliği 2 gün boyunca Atasay, Lion Diamond, NY Cork, Punto, Zm Decor, Ferruh Filiz gibi firmalara ev sahipliği yaptı. Pınar Altuğ, Melda Aksu, Aslı Şen, Eda Kosif, Esra İnceefe, Emel Yıldırım, Saba Tümer, Mücella Öztekin, Armağan Çağlayan, Ayfer Toprak ve Nilay Cafer gibi cemiyet ve magazin dünyasının önemli isimleri şenliğe katıldı.
  
Şenlikte Anlamlı Ödül
Projenin koordinatörlerinden Bilge Kuru Eren ve Öznur Yakın, şenliğe ana sponsor olan Kuzu Grup ve mekan sponsorluğu yapan Crowne Plaza Florya’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. El Bebek Gül Bebek Dernek Başkanı Özgür Doğa Keleş, bu sosyal sorumluluk projesiyle derneğe katkı sağlayan Bilge Kuru Eren’e,  Öznur Yakın’a ve alışveriş şenliğinin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Kuzu Grup’a onur ödülünü verdi.


 
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