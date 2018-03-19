Ünlü köfteci marka adını değiştirdi

1920 Sultanahmet Köftecisi Mehmet S.Tezçakın:

“Taklitçilere karşı 23 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz.”

İstanbul’un asırlık lezzet duraklarından “Tarihi Sultanahmet Köftecisi - Selim Usta, taklitlerinden korunmak amacıyla marka adını “1920 Sultanahmet Köftecisi” olarak değiştirdi. 1920 Sultanahmet Köftecisi onursal başkanı Mehmet Tezçakın, marka ismini taklit ederek kolay yoldan para kazanma amacında olan kişi ve firmalara karşı 10 Ocak 1995 tarihinde başlatılan hukuk mücadelesinin 23’üncü yılını doldurduğunu söyledi. Adaletin zamanında tecelli etmemesinin taklitçileri cesaretlendirdiğini anlatan Tezçakın, “Sürekli değişik yöntemlerle markayı izinsiz kullanma yoluna gittiler. Semt isminden esinlendik diyerek, Sultanahmet’i kullandılar. Birkaç yıl önce açılan firma meşhur, tarihi gibi ön isimleri aynen kullanabiliyor, kimse de ses çıkarmıyor” diye konuştu.

Markayı taklitçilerden korumak, fark yaratmak için 2. nesil Sultanahmet Köftecisi Selim Usta’nın adını markaya eklediklerini anımsatan Tezçakın,şunları söyledi: “Taklitçiler de hemen kılıfını uydurup tabelaya başka isimler eklediler. Onlar Selim Usta, biz bilmem ne ustayız dediler çıktılar. Kullanamayacakları tek şey kuruluş tarihimizdi. Biz de marka adını 1920 Sultanahmet Köftecisi olarak değiştirdik. Artık herkes bilmeli ki, tabelasında 1920 tarihi olmayan dükkanlarda ve marketlerde satılanların, Sultanahmet köftesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tarihi, Meşhur ve Selim Usta ibareleri de bünyemizde olacak, gereken yerlerde kullanılacak.” Tezçakın, taklitçilere karşı bugüne kadar açtıkları onlarca davayı kazandıklarını, her birinin ciddi tazminatlar ödeyerek kepenk indirdiğini, bu soruna kökünden çözüm olacak ana davanın ise Yargıtay aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.