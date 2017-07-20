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ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü, dev yatırım bankalarını solladı

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:25
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Güvenilir öngörüleri ve tavsiyeleri ile hem yerli, hem de yabancı yatırımcıların ilgiyle takip ettiği ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü, ABD’li kurumsal yatırımcı dergisi Institutional Investor Magazine tarafından her yıl düzenlenen “Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Araştırma Takımı" sıralamasında Türkiye alt kategorisinde aracılık komisyonları ile ağırlıklandırılmış sıralamada bir çok yabancı kurumu geride bırakarak 2.seçildi.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü, dev yatırım bankalarını solladı
Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibi, ABD merkezli kurumsal yatırımcı dergisi Institutional Investor Magazine okuyucularının yaptıkları değerlendirme sonucu “Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Araştırma Takımı" Türkiye ülke kategorisinde bir çok yabancı kurumu geride bırakarak 5. olan ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibi; verilen oylar Türkiye’ye ödenen aracılık komisyonları ile ağırlıklandırıldığında birçok yabancı kurumu geride bırakarak 2. seçildi.
Uluslararası ekonomi alanında yaklaşık 50 yıldır yayıncılık yapan ve merkezi New York’ta bulunan Institutional Investor Magazine, her yıl Mart ve Mayıs ayları arasında, müşterileri arasında anket düzenleyerek kendi alanlarında başarılı yatırım bankalarını seçiyor. Uluslararası yatırımcıların katıldığı anket, 680 kişi ve 358 kurum ile gerçekleştirildi.
Kurumsal herhangi bir başvuruları olmadan, tamamen uluslararası yatırımcıların değerlendirmesi sonucu aldıkları bu dereceden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi, “ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü olarak başarımızın uluslararası yatırımcılar tarafından takdir edilmesi bizler için gurur kaynağı. Her zaman temel ilkemiz; müşterilerimize güvenilir öngörü ve objektif tavsiyelerde bulunarak yatırım kararlarına ışık tutmak olmuştur. Her biri kendi alanlarında deneyimli analistlerden oluşan uzman ekibimiz ile yaklaşık 15 sektörde 63 şirketi takip ediyoruz. Günlük, haftalık ve aylık olarak yayınlanan zengin içerikli, kaliteli
rapor ve yayınlarımız ile yatırımcıları, yeni yatırım fikirleri ve güçlü analizlere dayanan tavsiyeler ile buluşturuyoruz. Raporlarımız büyük bir titizlikle hazırlanarak ilgili birimler tarafından kontrolden geçtikten sonra müşterilerimiz ile paylaşılıyor. Hedefimiz; gelecek yıl ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü olarak bu başarımızı birinciliğe taşımak” diye konuştu.
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