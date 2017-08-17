"ÜNİVERSİTE YAŞAMI KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Üniversiteli olma heyecanı, sınavve tercihten sonra şimdi de kayıt telaşıyla sürüyor. Öğrenciler, kazandıklarıbölümlere kayıt yaptırmanın tatlı heyecanı ve telaşıyla uğraşırken, bu yenihayatlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiğine dair tavsiyeler de verilmeyedevam ediyor.

“ÜNİVERSİTE SADECE DERSE GİRMEK DEĞİL”

Üniversite yaşamının sadece 2 yada 4 yıl derslere girip çıkmaktan ibaret olmadığını ifade eden İstanbul AydınÜniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör.Süleyman Sözer Kırca, “Aslında üniversite yaşamı, insanın kendisinigeliştirebilmesi için bulunmaz bir fırsat dönemidir. Çünkü gençler,üniversiteden mezun olup, iş yaşamına atılıp hayat gailesine girişince buna çokzor vakit bulabilecekler” diye konuştu. Mezuniyet sonrası iş bulma yarışındaartık sadece diplomaya bakılmadığının altını çizen Öğr. Gör. Kırca, “işverenlerdiplomadan başka öğrencinin kendisini ne kadar geliştirdiğine ve bu yıllarınasıl geçirdiklerine bakacaklar” dedi.

“PART-TIME İŞLERDE ÇALIŞIP İŞ YAŞAMINI ÖĞRENİN”

Üniversite dönemi boyuncaöğrencilerin ders notlarını mümkün mertebe yüksek tutmalarını tavsiye eden Öğr.Gör. Kırca, “Yüksek ortalama işe girişte her zaman dikkat çeker. Ayrıca öğrenciler,ilk günden itibaren, kazandıkları bölümlerle ilgili gündemi takip etmeliler.Bir işletme öğrencisinin İş Kanunu’nu, Ticaret Kanunu’nu biliyor oluşu, birinşaat mühendisliği öğrencisinin bir denetleme esnasında nelere dikkatedileceğine hakim oluşu, her zaman için büyük avantaj sağlar” ifadelerinikullandı. Öğrencilerin, üniversite yaşamı boyunca, olanaklar el verdiği ölçüdepart-time işlerde çalışmasını söyleyen Öğr. Gör. Kırca, “Çünkü bu sayede hemtecrübe kazanıp iş yaşamı hakkında bilgi sahibi olurlar, hem de harçlıklarınıkazanırlar. Çünkü yarın mezun olduklarında kendilerini ve ailelerinigeçindirmek durumunda kalacaklar” dedi.

“KÜLTÜR VE SANAT OLAYLARINI İZLEYİN”

Üniversite öğrencisinin sosyal vekültürel alanda da kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör.Kırca, “Bu dönemde öğrenciler, eğer hala edinmedilerse, muhakkak en az ikiyabancı dil edinmeliler. Muhakkak sinema, tiyatro, konser ve sergi gibiaktiviteler içinde bulunmalı, hatta bizzat kendileri sanat yapmalılar. Birkaçadet yerli ve yabancı ressamın resimlerini, imzalarını görmeden anlayabilecekkadar resimle, birkaç şarkıyı arkadaş arasında söyleyebilecek kadar müzikleiçli dışlı olmaları gerekir. Kazandıkları bölümlerle ilgili dergilere vekulüplere kayıt olmaları, yorum yapabilecek kadar tarih bilmelerimenfaatlerinedir. Zira yaşam standartlarını ne kadar yüksek tutarlarsa,hayattan o kadar zevk alırlar” ifadelerini kullandı.