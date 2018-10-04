Universal Robots’tan otomotiv devlerine otomasyon

Universal Robots, 4 - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de bu yıl 5’inci kez düzenlenen 2018 Dünya Otomotiv Konferansı’na (WAC) katılıyor. Universal Robots, iş birliğine dayalı cobot’larıyla Türkiye’deki otomotiv teknolojisinin de gündemini belirliyor

Türkiye’deki otomotiv sektörünü ve teknolojisini tartışmak amacıyla 4 - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de bu yıl 5’inci kez düzenlenen 2018 Dünya Otomotiv Konferansı’na ana üretici ve tedarikçi firmalardan robot teknolojisine varan firmalara kadar çok sayıda katılım sağlanıyor.

Otomotiv sektörüne yön veren 80’den fazla ismin konuşmacı, 40’ın üzerinde ülkeden 800’ün üzerinde katılımcının olduğu konferansın bu yılki gündemi Üretimin Geleceği, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, Akıllı Tedarik Zinciri ve Lojistik, Elektrikli Araçlar, Bağlantılı ve Otonom Araçlar, Mobilitenin Geleceği ve Akıllı Şehirler gibi konular olacak. İnsanla iş birliğine dayalı cobot’ları ile otomotiv sektöründe de fark yaratan, konferansın Altın Sponsoru olan Universal Robots, Türkiye otomotiv teknolojisinin gündemini belirliyor.

"Avrupa’nın otomotiv devlerine cobot’larımızla çözüm sağlıyoruz"

Konferansta, robot teknolojisinin otomotiv sanayi üretiminde sağladığı verime dikkat çeken ve Avrupa’nın otomotiv devlerine cobot’ları ile çözüm sağladıklarını belirten Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, “Sektör profesyonelleri için yenilikler ve gelişmeleri değerlendirme fırsatı sunan Dünya Otomotiv Konferansı’nda bulunmaktan mutluyuz. Klasik üretim yöntemlerini sürdürüken, insan-robot işbirliği içerisinde üretimde sıfır hata, sürdürülebilirlik prensibiyle hareket ettiğimiz ve geliştirdiğimiz e-Series ürün ailesiyle otomotiv üreticilerine daha hızlı kurulum, programlama ve esnek kullanım imkanı sağlıyoruz” dedi.

"Endüstriye kattığımız ilklerle otomotiv sektörünü dönüştürüyoruz"

Türkiye’de endüstriye kattığı çok sayıda ilklerden bahseden ve bu avantajların otomotiv sektörünü de olumlu yönde dönüştüreceğinden bahseden Gök, “ Standart olarak sunduğumuz Türkçe robot, 3 faz elektrik tesisatı gerektirmeden, 220 V tek faz kullanım imkanı ve daha düşük enerji tüketimi ile endüstriyel robot kullanımı sağlıyoruz. Universal Robots Akademi platformumuzda; online, 7/24 saat, ücretsiz olarak sunulan interaktif eğitim ile 87 dakika cobot programcısı olunabiliyor. Robotu kutudan çıkarıp, kurulumu, entegrasyonu ve programlanmasını yapmak sadece 60 dakika sürüyor. Kolay programlama, otomasyon uzmanlık tecrübesi gerektirmiyor. Robot elle ya da sezgisel kontrol kumandası ile kolay programlama imkanı sağlıyor” diye ifade ediyor.

"Esnek kullanım ve hızlı yatırım geri dönüşü avantajı"

Gök, “UR+ platformundaki ürünlerle farklı görevler arasında hızlı geçiş ve hızlı entegrasyon imkanı sunuyoruz. Bir tek robotun farklı görevlerde esnek kullanımı ve konumlandırılması, insan ile yan yana iş birliğine dayalı kullanım imkanı, ayarlanabilir güvenlik fonksiyonları, durma süresi ve mesafesi, entegre Kuvvet/Tork sensörü, kılavuz niteliğinde sunulan e-Kitaplar, oldukça hafif ve kompakt yapısıyla cobot’un tüm eksenlerinin ±360 derece rotasyon imkanı ve kolay değiştirilebilir eklemleriyle kullanıcıların işini kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, hızlı yatırım geri dönüşü olan cobot’larımızda periyodik bir bakım kavramı da bulunmuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

