UND Yönetim Kurulu Heyeti Ankara ziyareti

UND Yönetim Kurulu Heyeti Ankara ziyaretlerinde ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Rize’deki sel felaketi nedeni ile acil olarak bölgeye gitmesinden dolayı katılamadığı toplantıda, UND heyetini Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses ağırladı. Yapılan görüşmede sektördeki son gelişmeler, ulaştırma mevzuatı kaynaklı sorunlar ve sektörümüz talepleri aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ziyareti sonrası Çetin Nuhoğlu ve beraberindeki UND heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini sundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yapılan görüşmede, Dernek çalışmaları ve sektör hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Özellikle; gümrük süreçlerinde yaşanan sorunlar, Türkiye’nin hizmet ihracatı hedefi ve lojistiktik sektörünün hizmet ihracatındaki önemi, ülkenin lojistik performansını ve ticaret yapabilme imkânlarını kısıtlayan problemler, Türk taşımacılarına yurtdışında uygulanan haksız dayatmalar kapsamında Avrupa Birliği Adalet Divanında yürütülen yargı süreci hakkında bilgilendirmeler yapılan toplantıda, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Söz konusu Bakanlık ziyaretlerinde UND Heyeti; Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cavit Değirmenci ve Murat Baykara, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Özel, Alişan Ender Topaloğlu, Fırat Başbilen, Hamit Şanverdi, Ercan Arslan ile İcra Kurulu Başkanı Recai Şen ve Koordinatör Nejla Albayrak’tan oluştu.

