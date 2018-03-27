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UND, ARKAS SİGORTA İLE MALİYETLERİ AZALTACAK

UND ve ARKAS Sigorta, sektörün sigorta yükünü azaltmak, firmaların doğru ürüne hızlı ve kolay yoldan ulaşmalarını sağlamak için işbirliği yaptı.

UND, ARKAS SİGORTA İLE MALİYETLERİ AZALTACAK

UND ve ARKAS Sigorta, sektörün sigorta yükünü azaltmak, firmaların doğru ürüne hızlı ve kolay yoldan ulaşmalarını sağlamak için işbirliği yaptı.

27 Mart 2018 Salı 11:17
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UND, ARKAS SİGORTA İLE MALİYETLERİ AZALTACAK

UND, sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan sigorta hizmetlerine, doğru şekilde ulaşılmasını sağlamak ve üyelerini yüksek sigorta maliyetlerinin korumak için,  ARKAS Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi ile işbirliği yaptı. İş birliği anlaşması UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve ARKAS Sigorta Genel Müdürü Özlen Çetinel tarafından imzalandı. Lojistik sektöründeki uzmanlığı ile tanınan ARKAS Sigorta, UND üyelerinin sigorta hizmetlerine kolay ve uygun maliyetle ulaşmalarına sağlarken, gerçek ihtiyaçları belirlemek ve doğru sigorta poliçeleri oluşturmak içi danışmanlık hizmeti de verecek.

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlayacak yeni çözüm ortaklığı ile ARKAS Sigorta, İzmir Merkez olmak üzere 8 farklı ilde (İstanbul, Ankara, Mersin, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Eskişehir, Denizli) bulunan şubeleri ile tüm sigorta branşlarında UND üyelerinin sigorta alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak. 

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ARKAS Sigorta Genel Müdürü Özlen Çetiner UND üyesi firmaların yurt genelinde ihtiyaç duyduğu sigorta ürünlerini doğru fiyat ve teminatlarla sunmayı amaçladıklarını ve talep edilmesi halinde risk analizi ve değerlendirmelerin yanı sıra danışmanlık hizmeti de vereceklerini belirtti.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yapılan işbirliğinin sektöre büyük avantaj sağlayacağını ifade ederek, “Hasar yönetiminde firma temsilcilerine ve kaza durumlarında sürücülere sunulacak 7/24 desteğin yanı sıra, sektörün sigorta ihtiyaçlarının en doğru fiyat ve teminatlar çerçevesinde karşılanması amacıyla başlatılan yeni işbirliğinin üyelerimizin hizmetine sunar sektörümüz için hayırlı olmasını dileriz” dedi. 

Son Güncelleme: 27.03.2018 14:28
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