ÜMİT KALKO’DAN KARS’A VEFA ÖRNEĞİ

Mektebim Okulları Kurucusu ve Ümit Kalko Vakfı (ÜKV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ümit Kalko, ata toprakları olan Kars’a vefa örneğini, Kars’ta anne ve babası adına yaptıracağı Cemile-Resul Anadolu Lisesi’ni Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayarak gösterdi. Özel bir uçakla Kars’a gelen işadamı Ümit Kalko ve beraberindeki 150 kişilik heyet, Kars Kalesi'ne çıkarak burada sabah kahvaltısı yaptı. Kars Kalesi’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ümit Kalko, Kars’a çok güzel bir okul kazandıracaklarını belirterek, meslek sahibi olduktan sonra çok yoğun bir çalışmaya girdiklerini, yaşının genç olmasına rağmen yaşanmışlığının çok fazla olduğunu ifade etti. Türkiye’nin sayılı okul zincirlerinden birisinin sahibi olduğunu belirten Ümit Kalko, “Çok büyük mücadelelerle şu anda Türkiye’nin sayılı okul zincirlerinden birine sahip oldum. Tabi insanların beli bir maddi imkânı, gücü olduktan sonra her durumu müsait olan kişinin mutlaka ve mutlaka memleketine sahip çıkması gerekiyor. Memleketindeki eksiklikleri kendi imkanları çerçevesinde gidermeye çalışması gerekiyor” dedi.‘Okul bağışladı’ kelimesini kendisinin şık bulmadığını söyleyen Kalko, “Bağış kelimesi biraz bana büyük bir kelime geliyor. Benim yapamayacağım şey gibi geliyor. Biz aslında vatanımıza borcumuzu ödüyoruz. Bir şey bağışlamıyoruz. Bu bağlamda Kars’taki birçok iş adamımızın da burada destek olduğunu görmek, bundan sonra destek olacaklara da öncülük edilmesi açısından büyük bir fırsat. Kars kamuoyuna, Karslı iş adamlarına, siyasilere, bürokratlara da nacizhane önerim ve tavsiyem bu. Gelin her sene Kars’ta 100 tane köy okulunu yenileyelim. Böyle yaparsak birkaç yıl içerisinde Kars’ın yenilenmemiş, dokunulmamış köy okulu kalmamış olur” diye konuştu.2018 veya 2019 yılları arasında Türkiye’nin en büyük okul zincirlerinden birisi olan Mektebim okullarını Kars’a kazandıracağının altını çizen işadamı Ümit Kalko, “Biz burada bir kıvılcım ateşlediğimizi düşünüyoruz. Kars merkeze 24 derslikli bir Anadolu Lisesi yapıyoruz. Köyüm olan Kağızman’ın Karabağ köyüne bir köy ilkokulu ve öğretmenlere lojman yapıyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü bir köyde öğretmenler köy halkıyla beraber aynı yerde yaşadığı zaman mutlaka o köye artı katkıları oluyor. Biz bu sene Kars’ta merkezi bir okul, köyümüzde bir okul ve öğretmen lojmanı yatırımlarımıza, desteklerimize başlayacağız. İnşallah kısa bir süre sonra, bir sene sonra en geç Türkiye’nin en büyük okul zincirlerinden birisi olan Mektebim'i de Kars’a kazandıracağım. Gerekli arsamızı satın aldık şu anda, Kars’ta da 2018 ya da 2019 yılları arasında Mektebin Kampüsünü açmış olacağız. Daha büyük projelerimizde olacak, daha büyük yatırımlarımızda olacak Kars’a, hatta ülke çapında ses getirecek bazı projelerim var. Ama onlar olgunlaştıktan sonra sizlerle paylaşacağım” şeklinde konuştu.Kars’a okul yapmasına vesile olanları da unutmayan Ümit Kalko, daha sonra özetle şunları söyledi: “Yapacağımız bu okul yatırımına vesile olan Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, Kars milletvekillerimizden başta Selahattin Beyribey olmak üzere tüm vekillerimize Kars Belediye Başkanımız Murtaza Karaçanta’ya Kars Valimizi Rahmi Doğan’a, tüm Karslı hemşehrilerime çok teşekkür ederim.”Ümit Kalko ve beraberindeki yaklaşık 150 kişiden oluşan heyet, Kars Kalesi’nden sonra Ani Ören Yeri’ni de ziyaret ederek, Kars’ta kültürel bir tur gerçekleştirdi. Temel atma törenine, İstanbul ve Ankara’dan gelen misafirlerin yanısıra Karslı işadamları, Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Prof. Dr. Yusuf Kalko ve Kars halkı katıldı. Yapılan tören konuşmaları sonrası törenle butona basılarak temel atma gerçekleştirildi.