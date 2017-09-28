ÜMİT KALKO’DAN BAKAN İSMET YILMAZ’I ZİYARET

Yeni eğitim öğretim yılının açılışı sebebiyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, TEOG’un kaldırılması sonrasında yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı.

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yoğun bir gündeme start veren Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde eğitim sektörünün önde gelen isimlerinden TEOG sonrası süreçle ilgi görüş ve önerilerini alarak değerlendireceğini bildirdi. Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, Bakan İsmet Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek yeni eğitim yılının başlaması ve sürecin olumlu yönde sürdürülebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Mektebim Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Sancak’ın eşliğinde gerçekleşen ziyarette, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Ümit Kalko, eğitim kurumlarında görev yapan tüm akademik kadronun TEOG sisteminin kaldırılması ve sonrasında yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili görüşlerini aldıklarını ve bu görüşlerden hazırladıkları raporun sonucunu Bakanlığa sundukları belirtti. Bakan İsmet Yılmaz ile TEOG sistemi üzerine sohbet eden Kalko, sınavların kaldırılmasının olumlu bir adım olduğunu, çocuğun başarısının sadece akademik olarak değil sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle ve başarılarıyla da bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türk eğitim sisteminin uzun vadede yeniden revize edilmesi gerektiğini, Bakanlığının öncülüğünde konunun uzmanlarının bir araya getirilmesinin büyük önem arz ettiğini Kalko, yeni yılda gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi paylaştı.

Basın Bülteni