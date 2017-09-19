Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı düzenlenecek

ANKARA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul'da 25 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na ilişkin, "Niyetimiz, çabamız şu, dünyada zulümler, haksızlıklar, insanlara karşı yapılan kötü muamele var. Mağdur, mazlum, hakları yenen insanlara, İstanbul'daki toplantıyla sesimizin çıkabildiği kadar şunu hatırlatacağız ve onlara sesleneceğiz, 'Bu muazzam alemde yalnız değilsiniz.' diyeceğiz." dedi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumundaki (KDK) basın toplantısında, kurumun 5 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

KDK'nın çalışmalarını anlatan Malkoç, 2017'yi yeni atılım ve hamle yılı olarak ilan ettiklerini vurguladı.

Çalışmaları uluslararası alanda da yoğunlaştırdıklarını söyleyen Malkoç, KDK'nın Akdeniz ve Asya Ombudsmanlar Birliğine üye olduğunu anımsattı.

İstanbul'da 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı düzenleneceğini bildiren Malkoç, konferansın ardından 26 Eylül'de de İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Genel Kurulu ve Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu toplantılarının yapılacağını ifade etti.

Malkoç, konferansta ve toplantılarda 50 ülkeden 70'in üzerinde ombudsman ve insan hakları temsilcisinin yer alacağını dile getirdi.

Türkiye'nin insan hakları konusunda yaptıklarının anlatılacağını bildiren Malkoç, Arakan Müslümanlarının yaşadıklarının da ele alınacağını söyledi.

Zulme uğrayan Arakan Müslümanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirildiğine dikkati çeken Malkoç, bunun ardından konunun çeşitli ülkelerin basınında, siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının gündeminde yer aldığını kaydetti.

- "Yalnız değilsiniz diyeceğiz"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Niyetimiz, çabamız şu, dünyada zulümler, haksızlıklar, insanlara karşı yapılan kötü muamele var. Mağdur, mazlum hakları yenen insanlara, İstanbul'daki toplantıyla sesimizin çıkabildiği kadar şunu hatırlatacağız ve onlara sesleneceğiz, 'Bu muazzam alemde yalnız değilsiniz.' diyeceğiz." diye konuştu.

Toplantılarda, sığınmacıların sorunlarının da ele alınacağını söyleyen Malkoç, Türkiye'nin sığınmacılar için yaptıklarının da gündeme taşınacağını belirtti.

Malkoç, Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik mücadelelerinin de anlatılacağını ifade etti.

Konferansın ardından düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'nin sekretarya görevini üstlenmesinin teklif edileceğini bildiren Malkoç, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliğinin merkezini Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Anadolu Haber Ajansı