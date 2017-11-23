ULUSLARARASI KÜLTÜR HAZİNESİ ‘TRUVA’ OPET’LE CANLANIYOR

Kurulduğu günden bu yana eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunma vizyonuyla çalışan OPET, insanlık tarihi ve dünya kültürü için olduğu kadar, Anadolu ve Türkiye için de en kıymetli değerlerden biri olan Troia’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliğinde yapılacak yenileme çalışmalarına destek veriyor. Troia’nın Unesco Kültür Mirası listesine girişinin 20’nci yıldönümü nedeniyle ilan edilen “2018 Uluslararası Troia Yılı”nda; bölgede birçok çalışmaya imza atılacak. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için 2006 yılında başlayan ve hala devam eden “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında şimdi de Troia bölgesinin kalkınması ve yenilenmesinde katkı sağlayacak olan OPET, ilk olarak açılışı gerçekleştirilecek Troia müzesi ve Troia Ören Yeri’nin bitişiğindeki Tevfikiye Köyü’nde bir dizi yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarına başlıyor.



21 Kasım Salı günü Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 2018 Troia Yılı İcra Kurulu üyeleri ve köy halkının katılımıyla Tevfikiye Köyü’nde düzenlenen törende, yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzaladı. Vali Tavlı, “Anadolu’nun kültürel ve insani değerlerini barındıran, dünyanın ilgi duyduğu Troia antik kentinin Unesco tarafından dünya kültür mirası listesine alınışının 20. yılı olan 2018 yılı kültür ve turizm bakanlığımızca “Troia Yılı” ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Turizm Şurası’nda da ifade ettikleri gibi: “Çanakkale’deki Troia antik kenti mitolojideki pek çok hikâyeye ev sahipliği yapıyor oluşuyla dahi çok büyük bir turistik değerdir. Troia’yı sadece kalıntılarıyla değil, bölgede kurulacak turizmin tüm unsurlarına hitap edecek altyapısıyla dünya çapında bir cazibe merkezi” haline getirmeye hep birlikte gayret edeceğiz.” dedi. “Çanakkale’nin ve yöre halkının; tarih, kültür, turizm, kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin her öğesini içerisinde barındıran Troia antik kentinin değerlendirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla çalışmakta olduklarını belirterek sözlerine devam eden Vali Tavlı, “Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Opet tarafından 2006 yılında başlayan “Tarihe Saygı Projesi” kapsamında yarımada ve köylerinde düzenleme, kalkınma ve rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi Troia ve çevre köylerinde uygulanacak rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili de desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Opet Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk Hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



"TEVFİKİYE KÖYÜ’NÜ TURİZME KAZANDIRMAK İÇİN YEREL HALK VE YEREL YÖNETİMLE ELBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Törende konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk; “Biz OPET olarak bölgeye bugüne kadar kattığımız değerlere ek olarak, bu projenin içinde yer almaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri açısından önemli bir kültür hazinesi olan Troia ve Tevfikiye Köyü’nü gelecek nesillere taşımak için çalışacaklarını söyleyen Öztürk, şu bilgileri verdi: “2006 yılından bu yana sürdürdüğümüz “Tarihe Saygı Projesi nedeniyle bölgeyi çok iyi tanıyoruz. Gelibolu Yarımadası’nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için, Çanakkale Savaşları’nın geçtiği bölgede düzenleme çalışmaları yaptık, yerleşim yerlerini yeni bir çehreye kavuşturduk. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yaptığı bir araştırmayla, projemizin bölgede sosyal yaşam kalitesini yükselttiğini, tarih bilinci kazandırdığını, kültürel yaşamı zenginleştirdiğini, işletmecilik kültürünü geliştirerek ekonomik seviyeyi yükselttiğini tespit etti. Tevfikiye Köyü restorasyonuyla da aynı sonuçları almayı arzu ediyoruz. Dünya kültür hazinemiz Troia Ören Yeri ve Müzesi’ne gidecek olan ziyaretçiler, bu köyün giriş yolunun önünden geçiyor. Biz de köyümüzü turizme kazandırmak için yerel halk ve yerel yönetimle elbirliği içinde güzelleştirme çalışmaları yapacağız. Bu ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve Troia tarihinden motiflerin görülebileceği bir köy haline getirmek istiyoruz. Tevfikiye Köyü’nü, 3 yıl içerisinde, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirmeyi hedefliyoruz. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde imza attığımız “Örnek Köy”lerimize çok değerli bir köyümüzü daha eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”



OPET, Tevfikiye Köyü’nde neler yapacak?

Köydeki binalara boya desteği verilerek mülk sahiplerinin, ‘Truva’ ruhuyla örtüşen belirlenen desen, renk ve motife göre evlerini boyaması ve bakımını yapması sağlanacak.

Estetiği bozan görüntüler düzenlenecek, evlerin etrafına çiçeklendirme ve ağaçlandırma yapılacak.

Köy kahvesine bakım ve yenileme yapılacak. Masa ve sandalyeler değiştirilecek, bahçe düzenlemesi yapılacak.

Köy kahvesi ve düğün salonundaki tuvaletler, OPET standartlarına göre yenilenecek/ bakım yapılacak ve düzenli denetlenecek.

Köy girişindeki satış stantları yenilenerek ihtiyaca uygun bölgelere yerleştirilecek.

Projeye katkı verebilecek, bilgi ve beceri sahibi; 5 kadın, 5 erkek, köy muhtarı, köy imamı ve köy öğretmeni ile köy komitesi kurulacak.

Köy meydanında peyzaj çalışması yapılacak.

Banklar ve çöp tenekeleri gibi şehir mobilyaları köyün çeşitli bölgelerine yerleştirilecek.

Köyün giriş yolu ve çevresi düzenlenecek.

Köyü tanıtıcı ve yönlendirici tabelalar yol kenarlarında uygun noktalara konulacak.

Köy müzesi kurulacak.

Halk Eğitim tarafından verilecek kurslara yer temin etmek için eski okul binasının tadilatı yapılacak.

Muhtarlık binasının ve sağlık ocağına gerekli tadilatlar yapılarak badanaları yenilenecek.

Projesi yapılıp, kurul onayı alındıktan sonra tarihi caminin restorasyonu yapılacak.

Basın Bülteni