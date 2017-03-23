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Uluslararası Ev Eşyaları ve Çeyiz Fuarı kapılarını açtı

23 Mart 2017 Perşembe 15:05
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- Sofra ve mutfak eşyaları, dekoratif ev aksesuarları ve hediyelik eşyalar, elektrikli ev aletleri, cam, porselen ve seramik gruplarından oluşmak üzere 60 bin yeni ürün, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda ilk kez görücüye çıktı

Uluslararası Ev Eşyaları ve Çeyiz Fuarı kapılarını açtı
 İSTANBUL (AA) - Uluslararası Ev Eşyaları ve Çeyiz Fuarı "Ideal Homex", Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını 12. kez ziyaretçilere açtı.
Fuar, Life Media Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Tıraş, Life Media Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Bağcı, Tarsus Group Genel Müdürü Douglas Emslie, Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, Ancel Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ancel, Güral Porselen Perakende Satış Müdürü Volkan Arman'ın yanı sıra sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle ziyarete açıldı. 

Sofra ve mutfak eşyaları, dekoratif ev aksesuarları ve hediyelik eşyalar, elektrikli ev aletleri, plastik ev gereçleri, çelik mutfak eşyaları, cam, porselen ve seramik gruplarından oluşmak üzere 60 bin yeni ürün, fuarda ilk kez görücüye çıktı.

Türkiye'nin ilk kare yemek takımının da ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu fuarda, bu yılın trendi olacağa benzeyen mermer desenli porselenler de yine ilk kez bu fuarda yer alıyor.
Uzun bir Ar-Ge çalışması sonucu reaktif sır uygulaması ile üretilen renk geçişli porselenler de inovatif ürünler arasında bulunuyor.

Bazı firmalar da dijital baskı teknolojisini uyguladıkları ürünlerle sektöre yenilik sunuyor. Önlü arkalı dekor uygulanan yeni mutfak gereçlerinde bir yemek takımı birden çok tasarıma dönüşüyor.

Doğadan ilham alınan ürünler, yemek takımlarından saklama kaplarına, ikramlıklardan kahve setlerine, çerezliklerden sosluklara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle beğeniye sunuluyor.
Tasarımcı Faruk Malhan imzalı, semah temalı Türk kahvesi seti porselen grubunda dikkati çeken ürünler arasında yerini alırken elektrikli ev eşyaları grubunda da 4 fincan kahveyi aynı anda pişirerek kolaylık sağlayan ürünler ilgi çekiyor.
Geçen yıl, yerli ve yabancı 344 firmanın katılımı ile gerçekleşen ve bu yıl 26 Mart tarihinde sona erecek olan "Ideal Homex" Fuarı'na bu yıl 72 ülkeden 30 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
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