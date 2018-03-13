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Uludağ Premium bu yıl da Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin İçecek Sponsoru

Uludağ Premium, bu yıl da Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin içecek sponsorluğunu üstlendi. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da Zirve’de “Global Fırsatların Geleceği” bölümüne konuşmacı olarak katılıyor.

Uludağ Premium bu yıl da Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin İçecek Sponsoru

Uludağ Premium, bu yıl da Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin içecek sponsorluğunu üstlendi. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da Zirve’de “Global Fırsatların Geleceği” bölümüne konuşmacı olarak katılıyor.

13 Mart 2018 Salı 11:34
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Uludağ Premium bu yıl da Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin İçecek Sponsoru

Global ve yerel konuların tartışıldığı ve bugüne kadar dünyaca ünlü ekonomistlerin yanı sıra dünyanın ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin CEO ve yöneticilerini ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi bu yıl 23-24 Mart 2018 tarihlerinde düzenleniyor. Bu yıl yedinci kez düzenlenen Zirve’nin içecek sponsorluğunu ise her yıl olduğu gibi yine Türkiye’nin ilk hafif içimli maden suyu ve Uludağ’ın kalbinden gelen yumuşak içimli kaynak suyu ile Uludağ Premium üstleniyor.


Türkiye içecek sektörünün ilk kobalt mavi şişede üretilmiş hafif içimli maden suyu olma özelliği taşıyan Uludağ Premium Doğal Maden Suyu ve yumuşak içiminin yanı sıra Uludağ’ın kalbinden getirdiği ferahlıkla damağa, özel tasarım cam şişesiyle de göze hitap eden Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu, bu yıl da katılımcıların tercihi olmaya devam edecek.


Öte yandan Zirve’nin “Global Fırsatların Geleceği” bölümüne konuşmacı olarak katılacak olan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek’in Almanya pazarı başta olmak üzere yurtdışı planlarını aktaracak.

Son Güncelleme: 13.03.2018 11:42
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