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Ultimate Ears’ın yeni üyesi: Kendi küçük, sesi büyük “Wonderboom”!

29 Mart 2017 Çarşamba 11:28
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Kablosuz, taşınabilir ve su geçirmez özelliğe sahip Ultimate Ears hoparlör ailesinin yeni üyesi Ultimate Ears WONDERBOOMTM, küçük boyutu, kesintisiz ve mükemmel ses kalitesiyle müzik tutkunlarının yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Ultimate Ears'ın yeni üyesi: Kendi küçük, sesi büyük 'Wonderboom”!
Kablosuz, taşınabilir ve su geçirmez özelliğe sahip Ultimate Ears hoparlör ailesinin yeni üyesi Ultimate Ears WONDERBOOMTM, küçük boyutu, kesintisiz ve mükemmel ses kalitesiyle müzik tutkunlarının yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor. Müziği 360 derecelik açıyla yayan, kristal berraklığında yüksek sese sahip WONDERBOOM; gri, siyah, kırmızı, mavi, pembe ve leylak renkleriyle satışa sunuluyor.

 
Teknolojiyi tasarımla birleştiren, tek tuşla açma/kapama, şarkı atlatma/durdurma özelliğine sahip ürün, özel uygulaması sayesinde ikinci bir WONDERBOOM hoparlöre kolayca bağlanabiliyor. Ultimate Ears ailesinin ödüllü kardeşleri BOOM 2 ve MEGABOOM gibi, 10 saate varan uzun pil ömrü, 30 metreye ulaşan Bluetooth kullanım alanıyla dikkat çekiyor. IPX7 sertifikalı su geçirmez WONDERBOOM, 30 dakika boyunca suyun içinde batmadan kalabiliyor ve 1,5 metreye kadar olan düşmelerden etkilenmiyor. Tepesinde yer alan elastik bandıyla istenilen yere bağlanabilen ürün, müzik keyfinin her an sürmesini sağlıyor.

 
Ultimate Ears ailesinin diğer üyeleri gibi WONDERBOOM’un da çok dayanıklı olduğunu belirten Ultimate Ears Genel Müdürü Charlotte Johs, “Şirinliğine sakın aldanmayın, bu küçük görüntüsünün ardında inanılmaz bir ses var.” dedi.

Nisan ayı itibarıyla raflarda yerini alacak WONDERBOOM’un tavsiye edilen satış fiyatı 499 TL olacak.

 Kurum Hakkında

Müzik dinleme alışkanlıklarını yeniden şekillendiren Ultimate Ears, ilk devrimini; sanatçıların konserde seyirciyle interaktif iletişimini artırmak amacıyla geliştirdiği, kişiye özel kulak içi kulaklıklarla gerçekleştirdi. Bugün, birçok tasarım ödülüne sahip kablosuz hoparlör ailesindeki ürünleriyle müzikseverlere ulaşan UE, yenilenen ve eklenen özelliklerinin yanı sıra, sürekli güncellemeyle gelişmeye de devam ediyor.

Daha fazla bilgi için: www.ultimateears.com / #MakeMusicSocial
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