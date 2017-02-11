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Ülke genelindeki huzur ve güven uygulaması

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:34
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İstanbul genelinde aranan 407 kişinin yakalandığı uygulamada 7 ateşli silah, 5 kurusıkı tabanca ve 128 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ülke genelindeki huzur ve güven uygulaması
İSTANBUL (AA) - Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ülke genelindeki huzur ve güven uygulaması kapsamında, İstanbul'da haklarında arama kararı bulunan 407 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurt genelini kapsayan uygulama çerçevesinde İstanbul'un 39 ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

Uygulamaya 5 bin polis ve bin 35 jandarma görevlisi ile sahil güvenlik ekipleri katıldı.

Kontrol edilen 26 bin 436 kişiden aranan 407'si yakalandı. Ekipler, 7 ateşli silah ile 5 kurusıkı tabanca ve 128 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Uygulamada 553 iş yeri de denetlenerek 68'inin sorumluları hakkında adli ya da idari işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalarda kontrol edilen 6 bin 605 araçtan 309'una ilişkin işlem yapıldı ve sürücülere 174 bin 308 lira para cezası kesildi.


Anadolu Haber Ajansı
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