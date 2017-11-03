UİB ihracatı ekim ayında yüzde 19,50 arttı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ekim ayında yapılan ihracat 2 milyar 697,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 19,50 oranında artış gösterdi. UİB’in bu yılın ilk 10 ayındaki toplam ihracatı yüzde 21,06 oranında artarak 24 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 20,75 artış göstererek 28,7 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

OİB Ekim ayında 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,38’lik artışla 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB’ in 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasındaki 10 aylık ihracatı ise yüzde 23,51 artarak 21 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 23,59 artarak 25 milyar dolar seviyesine ulaştı.

UTİB’in ihracatı 103,4 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,15 artarak 103,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’ in 1 Ocak -31 Ekim tarihleri arası ihracatı 960,8 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 2,62 artarak 1,2 milyar dolar seviyelerine geldi.

UHKİB’den 53,5 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,49 oranında bir artışla 53,5 milyon dolar ihracata imza attı.. UHKİB’in 10 aylık ihracatı yüzde 8,90 oranında artarak 469,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,16 artarak 545 milyon dolar oldu.

UMSMİB ihracatı 16 milyon dolar

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) ekim ayı ihracatı ise yüzde 19,86 oranında artarak 16 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2017 yılı 10 aylık toplam ihracatı 132 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 162,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.





UYMSİB ihracatı yüzde 115 oranında arttı

Ekim ayında ihracatını yüzde 114,75 oranında artırarak 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) 10 aylık ihracatı 100,5 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 112,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,78 artışla 146,5 milyon dolar olarak açıklandı.

Basın Bülteni