Uğurlulardan, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine kapak bağışı

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılının başından beri Uğur Koleji tarafından oluşturulan plastik kapak toplama merkezlerinde, anaokulundan lise kademesine kadar bütün öğrencilerin, öğretmen ve velilerin desteği ile toplanan kapaklar öğrencilerin de katılımıyla tekerlekli sandalye teminine yardımcı olmak üzere "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine" teslim edildi. Öğrenciler derneği gezerek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin çalışmaları ve toplanan kapakların tekerleklik sandalye temininde nasıl değerlendirildiğine dair bilgi aldı.
“Öğrencilerde sorumluluk ve yardımlaşma bilincini oluşturuyor”
Uğur Koleji Kurucusu Kemal Koçak, “Gelecek bugünün çocuklarının elinde. Biz onların sadece sınavlarda başarılı olmalarını değil aynı zamanda daha bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu nedenle de çocuklarımızın Uğurlu Eller projesini sonuna kadar destekliyoruz. Onlar her yıl öğretmenlerinin de desteğiyle birçok sosyal sorumluluk projesini planlıyor ve sonuna kadar tüm süreçlerini yürütüyor. Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri bu sosyal sorumluluk projeleriyle hem toplumun dikkatini çekiyor hem de farkındalık yaratıyoruz’’ dedi.
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