Uğurlulardan, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine kapak bağışı



2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılının başından beri Uğur Koleji tarafından oluşturulan plastik kapak toplama merkezlerinde, anaokulundan lise kademesine kadar bütün öğrencilerin, öğretmen ve velilerin desteği ile toplanan kapaklar öğrencilerin de katılımıyla tekerlekli sandalye teminine yardımcı olmak üzere "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine" teslim edildi. Öğrenciler derneği gezerek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin çalışmaları ve toplanan kapakların tekerleklik sandalye temininde nasıl değerlendirildiğine dair bilgi aldı.



“Öğrencilerde sorumluluk ve yardımlaşma bilincini oluşturuyor”



Uğur Koleji Kurucusu Kemal Koçak, “Gelecek bugünün çocuklarının elinde. Biz onların sadece sınavlarda başarılı olmalarını değil aynı zamanda daha bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu nedenle de çocuklarımızın Uğurlu Eller projesini sonuna kadar destekliyoruz. Onlar her yıl öğretmenlerinin de desteğiyle birçok sosyal sorumluluk projesini planlıyor ve sonuna kadar tüm süreçlerini yürütüyor. Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri bu sosyal sorumluluk projeleriyle hem toplumun dikkatini çekiyor hem de farkındalık yaratıyoruz’’ dedi.

Toplumun her alanına dokunan ve iyilik katan projeler yaptıkları için adlarının da Uğurlu Eller olmasının ayrı bir anlam kazandığını belirten Koçak; ‘‘Projelerde öğrencilerimizin bire bir yer alması onlarda sorumluluk bilincini oluşturuyor ve yardımlaşmayı aşılıyor. Bu proje kısa sürede velilerimizin de büyük ilgisini kazandı. Velilerimiz gerçekleştirdiğimiz projelere çok sıcak yaklaşıyor ve gerek öğrencilerimizin katılımını destekleyerek gerekse kendi katılımlarıyla projelerimize destek oluyorlar” dedi.

Öğrencilerin kendi çabalarıyla hayata geçirdikleri Uğurlu Eller projeleriyle sosyal sorumluluk bilincini daha küçük yaşlarda kazanmaya başlayan Uğur Koleji öğrencileri, öğretmenlerinin ve velilerinin de desteğiyle, sene başından beri topladıkları plastik kapakları, engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye teminini sağlamak için "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine" bağışladı.