Ufuk Tarhan ve Ali Rıza Ersoy geleceğin lojistiği zirvesi’nde!

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD'ın 19 Eylül 2018 tarihinde düzenleyeceği ‘Geleceğin Lojistiği Zirvesi' lojistik sektörünü heyecanlandırdı. Lojistik sektörünün geleceğinin her yönüyle ele alınacağı zirve sponsor ve katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

UTİKAD üyeleri ve sektör paydaşları için geleceğin kapılarını açacak zirvede sektöre teknolojik ürünler sunan girişimciler inovatif sunumlar yaparken yurtiçi ve yurt dışından katılım sağlayacak konuşmacılar ‘gelecek senaryolarını' paylaşacak.

Tedarik zinciri yönetenlerden üreticilere, ithalat ve ihracat firmalarından dış ticaret firmalarına kadar birçok farklı sektörden temsilcinin bir araya geleceği Geleceğin Lojistiği Zirvesi’nde e-dünyada sektörleri bekleyen yeni iş modelleri ve iş yapış şekilleri değerlendirilecek.

Geleceğin Lojistiği Zirvesi’nde katılımcılar iki sıra dışı ana konuşmacı ile buluşacak. Futurist-Ekonomist Ufuk Tarhan, ‘Gelecek İle Gelenler’ başlıklı konuşması ile profesyonel ve özel yaşamı belirleyecek gelecek senaryolarını anlatacak. Blockchain üzerine sıra dışı ve iddialı saptamaları ile dikkat çeken Tarhan, reel sektörler ve lojistik sektörünün geleceğine dair öngörülerini de katılımcılara sunacak.

Endüstri 4.0’ı Türkiye’ye anlatan kişi Ali Rıza Ersoy da özellikle profesyonel hayatlarda etkisi fazlasıyla hissedilmeye başlanan Endüstri 4.0’ın lojistiğe etkilerini katılımcılarla paylaşacak. ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, ‘Değişimi Yakala: Endüstri 4.0’ başlıklı konuşması ile sektörlere yön verecek eğilimleri ortaya koyacak.

Gün boyunca sürecek panellerde ise Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı ve Akademisyen Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Chainstep GmbH Kurucusu Frank Bolten, Grundig Akademi Genel Müdürü Dr. Kadri Bahşi, Bölgesel Çevre Merkezi (Rec) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman ve daha birçok yetkin isim katılımcılara geleceğin iş dünyasına ve lojistik sektörüne dair bilgiler aktaracak.



UTİKAD tüm lojistik sektörünü ve lojistik hizmet alan paydaşlarını yeni bakış açıları sunmak, profesyonel hayatlarında farklı senaryolara hazırlamak, gelecek planlarına dair önemli ipuçları paylaşmak için Geleceğin Lojistiği Zirvesi'ne davet ediyor.

Zirve hakkında detaylı bilgi ve sponsorluk imkanlarına www.utikadzirve.org adresinden ulaşabilir aynı zamanda online kayıt yaptırabilirsiniz.

