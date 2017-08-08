Ucuz kulaklıklar kulak sağlığını tehdit ediyor

Çağrı merkezlerinde yer alan standart ve ucuz ekipmanlar uzun süreli kullanımda kulak sağlığını tehdit ediyor. Ses kalitesi, desibel şiddeti ve kulaklık konforu çağrı merkezlerinde çalışan sürekliliği için önemli konuların başında geliyor. Binlerce kişiye istihdam yaratan çağrı merkezleri, sektördeki ucuz ekipmanlar dolayısıyla uzun süreli çalışan konusunda sıkıntı çekiyor.

Dünyaca ünlü kulaklık markası Plantronics, bu konuda geliştirdiği sağlıklı kulaklıklarla, çağrı merkezi sektörüne de fayda sağlıyor. İnsan sağlığını üst seviyede değerlendirerek ürünlerini pazara sunan marka, Encore Pro serisi için çağrı merkezleriyle iş birliğine gidiyor.

Uzun süreli kullanılan kulaklıklarda maksimum 118 desibel ses vermesi ve ses bu seviyeye ulaştığında da kesip bu frekansın düşürülmesi gerekiyor. Piyasada bulunan tüm CE sertifikalı kulaklıklar bu özelliğe sahip, ancak gereken ses seviye frekans limiti 85dB. Plantronics çağrı merkezi kulaklıkları bu özelliğe ek olarak DM15 amplifier ile 85dB de sesi sabitleme özelliği mevcut.

Çok daha yumuşak ve lüks kulak yastıklarına sahip Encore Pro serisi, konforu üst seviyede tutarak uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Kaliteli bir ses akışı sağlayan kulaklık modelleri, ihtiyaca göre de çeşitlilik gösteriyor.