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"UÇAK FİLOMUZU DENGELİ OLARAK BÜYÜTECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip havayolu şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"UÇAK FİLOMUZU DENGELİ OLARAK BÜYÜTECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip havayolu şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 16:33
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"UÇAK FİLOMUZU DENGELİ OLARAK BÜYÜTECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi Beştepe'de kabul etti.

Ekşi ve THY ekibine hitaben "Uçak filomuzu dengeli olarak büyütmeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, THY'nin dünyanın en büyük havayolları ile rekabet ettiğini, İstanbul'daki yeni havalimanı ile birlikte işletme anlayışı ve hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini ifade etti.

Erdoğan, yeni havalimanı ile ilk hedeflerinin THY'yi dünyanın en büyük filosuna sahip havayolu şirketi haline getirmek olduğunu söyledi.

Dün, Bilal Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre şirketin filosunda, 18'i kargo uçağı olmak üzere toplam 331 uçak bulunuyor.

Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı Fransa gezisi sırasında THY ile Airbus arasında 25 adet A350-900 tipi geniş gövdeli uçak alımı için bağlayıcı olmayan anlaşma imzalanmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre şirket ayrıca, Boeing'e 3 adet 777 Freighter kargo uçağı siparişi verdi. 

Geçen hafta KAP'ta yer alan açıklamaya göre THY, 2018 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 41 milyon olmak üzere toplam 74 milyon yolcu taşınması ve 11.8 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesini hedefliyor.

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:56
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