TYBB ailesi iftarda buluştu

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Genel Başkanı Nezir Karayün, tarafından Beylikdüzü Gürpınarspor Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. İftar yemeğine yerel basın mensupları aileleri ile birlikte katıldı.



TYBB Genel Başkanı Nezir Karayün; “Biz yerel basın mensupları olarak kocaman bir aileyiz. Bu akşamki amacımız ise siyasetten uzak, birlik ve beraberliğimizin temini, aile bağlarımızın güçlenmesi adına meslektaşlarımızı aileleriyle birlikte Ramazan ayı dolayısıyla bir araya getirip, güzel bir atmosfer oluşturmaktı. Bugün buraya uzaktan yakından teşrif eden tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. TYBB iftarına katılan eski Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük, yerel basının başarılarının devamını dileyerek, “Yerel basındaki arkadaşların, zor imkânlarla her yere koşarak ulaştıkları haberleri, kamuoyuna aktarmak için gece-gündüz çalıştıklarını biliyorum. Büyük özveriyle tarafsız ve objektif haberleri bizlere sunmanız bizi mutlu etmektedir. Her zaman yerel basının çalışmalarını takdirle karşılıyoruz” diye konuştu. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürü Necmettin Altuntaş ise yaptığı konuşında, “Yerel Basın Birliği Derneği’mizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi. Türkiye yerel basın birliği genel başkanı Nezir Karayün ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul şube müdürü Necmettin Altuntaş tarafından Velittin Küçük’e teşekkür plaketi verildi.