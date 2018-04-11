TUZLA PORT AVM, Perakendeciler ile buluştu

Anadolu yakasının deniz manzarasına sahip 202 konut ve 60 mağazadan oluşan Tuzla Port sahil şeridinde yer alan gözde projedir. Tuzla Port Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 2018’in üçüncü çeyreğinde kapılarını açmaya hazırlanırken birbirinden önemli isimleri geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği kahvaltıda ağırladı. TRC İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Ökçün ve Ogün Okat'ın verdiği davete katılanlar arasında Rumeli Hisarı İskele Balık'ın sahibi Fatih-Yılmaz Pekgöz kardeşler, Derimod'un sahibi Ümit Zaim, Tekin Acar Kozmetik'in sahibi Tekin Acar, Armağan Oyuncak'ın sahibi Muharrem Vural gibi isimler vardı.



Davetlilere projeden bahseden Hümeyra Ökçün, Tuzla sahilde konumlanan projenin 15 bin metrekare kiralanabilir alana sahip ve 2 kattan oluştuğunu ayrıca deniz manzaralı cafe, restaurant ve mağazaların yanı sıra 2000 metrekare spor kompleksi, çocuk oyun alanları ve çeşitli sosyal donatı alanlarının da yer aldığını söyledi. Anadolu yakasının yeni sosyal yaşam merkezi olduğunu vurgulayan Ökçün sözlerine “202 konut ve 60 mağazadan oluşan Tuzla Port, Anadolu Yakası’nın sahil şeridinde yer alan en değerli projedir. Bu proje Tuzla ve çevresine de önemli ölçüde değer kazandıracak. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörünün durgun dönemi olmasına rağmen Tuzla Port’ta daire satışlarının yüzde 80’ni tamamlanırken mağaza kiralamalarının da yüzde 50’si tamamlandı. Bu projeyi 2018’in son çeyreğinde sizlerle buluşturacağız.” dedi.

Davetliler daha sonra mimar ve teknik ekip ile birlikte gerekli güvenlik önemlerini aldıktan sonra projeyi gezerek birebir yerinde görerek bilgi sahibi oldular.