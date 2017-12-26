Tuzla'da yayılan kokunun kaynağı belirlendi

İstanbul Tuzla’da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan yayılan yoğun koku paniğe oldu.

Sabah saatlerinde Maltepe sahilinde balıkların karaya vurmasının ardından, dün akşam da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde akşam saatlerinde çevreye yoğun bir koku yayıldı.

Koku, çok sayıda kişinin özellikle de çocukların hastalanmasına yol açtı. Çevredekiler, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelere giderken, görevliler koruyucu kıyafet ve gaz maskesi taktı. Belediye, Emniyet, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaptı.

İstanbul Valisi Şahin: Kimyasal atıktan kaynaklanıyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin, gece yarısı Tuzla’ya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ölçümler sonucunda kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir.” denildi.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Cezasız bırakılmayacak

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Twitter hesabından Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktasının tespit edildiğini açıklayarak şunları söyledi: “Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm.”

İGDAŞ: Doğalgaz ile ilgisi yok

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti. Hastanelere başvuran 60 kişinin tedavileri tamamlandı.

