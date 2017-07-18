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TÜVTÜRK’ te yeni atamalar

18 Temmuz 2017 Salı 17:52
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Türkiye'nin periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluşu TÜVTÜRK’te önemli bir atama daha gerçekleşti. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Melis Avalin, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

TÜVTÜRK' te yeni atamalar
TÜVTÜRK’ün üst düzey yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Avalin, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. Avalin, TÜVTÜRK, TDB Kalibrasyon ve TDB Sigorta ve Brokerlık şirketlerindeki mevcut pozisyonundaki görev ve sorumluluklarını sürdürmeye devam edecek.

 Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Işık Üniversitesi’de MBA’ini tamamlayan Melis Avalin, kariyerine Digiturk İnsan Kaynakları’nda başladı. Sonrasında Unitim Holding bünyesinde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra TÜVTÜRK’te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaya başlayan Avalin, 2013 yılından bu yana TÜVTÜRK İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görevini sürdürüyordu.
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