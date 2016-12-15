Tütün üretiminde belge bedelleri belirlendi

ANKARA (AA) - TAPDK'nın, "Tütün Üreti̇mi̇, İşlenmesi̇, İç ve Dış Ti̇careti̇ i̇le İlgi̇li̇ Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇ği̇n 22, 23 ve 26. Maddeleri̇ni̇n Uygulanması i̇le İlgi̇li̇ Tütün ve Alkol Pi̇yasası Düzenleme Kurulu Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, ilgili maddeler gereği alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri 2017 yılı için belirlendi.

Buna göre, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 73 bin 800 liradan 76 bin 600 liraya, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi için 36 bin 900 liradan 38 bin 300 liraya, tütün ticareti yetki belgesi 36 bin 900 liradan 38 bin 300 liraya, tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 3 bin 690 liradan 3 bin 380 liraya yükseldi.