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TÜSİAD’dan Ticarileşme Potansiyeli Ödülü

AKG Gazbeton, TÜSİAD’ın düzenlediği Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Ödül Töreni’nde Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi’ni (RFID)kullanarak stok yönetimi projesi ile Ticarileşme Potansiyeli Ödülü’nü almaya hak kazandı. Stok takibinin dijital teknoloji kullanılarak yapılmasını sağlamak, dijital takibin ve veriye ulaşma hızını arttırmak üzerine proje geliştiren AKG Gazbeton başarı plaketinin sahibi oldu.

TÜSİAD’dan Ticarileşme Potansiyeli Ödülü

AKG Gazbeton, TÜSİAD’ın düzenlediği Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Ödül Töreni’nde Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi’ni (RFID)kullanarak stok yönetimi projesi ile Ticarileşme Potansiyeli Ödülü’nü almaya hak kazandı. Stok takibinin dijital teknoloji kullanılarak yapılmasını sağlamak, dijital takibin ve veriye ulaşma hızını arttırmak üzerine proje geliştiren AKG Gazbeton başarı plaketinin sahibi oldu.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:08
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TÜSİAD’dan Ticarileşme Potansiyeli Ödülü

AKG Gazbeton, TÜSİAD’ın düzenlediği Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Ödül Töreni’nde Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi’ni (RFID)kullanarak stok yönetimi projesi ile Ticarileşme Potansiyeli Ödülü’nü almaya hak kazandı. Stok takibinin dijital teknoloji kullanılarak yapılmasını sağlamak, dijital takibin ve veriye ulaşma hızını arttırmak üzerine proje geliştiren AKG Gazbeton başarı plaketinin sahibi oldu.

Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program TÜSİAD SD2, Sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında, şirketler ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getirdi. Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Ödülleri Ankara Cermodern’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ticarileşme Potansiyeli Kategorisi’nde ödüle layık görülen AKG Gazbeton, iş ortağı ANKAREF ile birlikte geliştirdiği “RFID teknolojisi kullanarak stok yönetimi” konulu projesini 2019 yılında tamamlamayı planlıyor.

12 proje ile başvuru yapılan, 8 bağımsız jüri üyesi tarafından değerlendirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Ödülleri’nde AKG Gazbeton kendi kategorisindeki firmaları geride bırakarak ödülün sahibi oldu.  AKG Gazbeton İşletmeleri Teknik Genel Müdür Yardımcısı Uğur Çelikkayalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AKG Gazbeton İşletmeleri olarak, dijital dönüşüme ve sanayide dijitalleşmeye ayak uydurmak üzere yeniliklerin getireceği fırsatları öngörerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijitalleşmenin ve hızla gelişen teknolojinin avantajlarını kullanıyoruz. ANKAREF ile geliştirdiğimiz proje kapsamında açık saha stok alanlarında, üretilen ürünlerin stoklarının takip edilebilmesi, kalite hatası, eksik, fazla veya verimsiz ürünlerin anlık tespiti yapılabilecek. Kullanıcıların yaşadığı problemleri çözmek üzere tasarlanan proje ile kalite ve teslimat süreçlerinde fonksiyonellik ön planda olacak” dedi.

Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program TÜSİAD SD2, Sanayi 4.0 çalışmaları kapsamında, şirketler ve teknoloji tedarikçilerini bir araya getirdi. Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Ödülleri Ankara Cermodern’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ticarileşme Potansiyeli Kategorisi’nde ödüle layık görülen AKG Gazbeton, iş ortağı ANKAREF ile birlikte geliştirdiği “RFID teknolojisi kullanarak stok yönetimi” konulu projesini 2019 yılında tamamlamayı planlıyor.

12 proje ile başvuru yapılan, 8 bağımsız jüri üyesi tarafından değerlendirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Ödülleri’nde AKG Gazbeton kendi kategorisindeki firmaları geride bırakarak ödülün sahibi oldu.  AKG Gazbeton İşletmeleri Teknik Genel Müdür Yardımcısı Uğur Çelikkayalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AKG Gazbeton İşletmeleri olarak, dijital dönüşüme ve sanayide dijitalleşmeye ayak uydurmak üzere yeniliklerin getireceği fırsatları öngörerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijitalleşmenin ve hızla gelişen teknolojinin avantajlarını kullanıyoruz. ANKAREF ile geliştirdiğimiz proje kapsamında açık saha stok alanlarında, üretilen ürünlerin stoklarının takip edilebilmesi, kalite hatası, eksik, fazla veya verimsiz ürünlerin anlık tespiti yapılabilecek. Kullanıcıların yaşadığı problemleri çözmek üzere tasarlanan proje ile kalite ve teslimat süreçlerinde fonksiyonellik ön planda olacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TÜSİADTicarileşme PotansiyelEkovitrin
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