TÜSİAD, ELAZIĞ’DA GENÇLERLE BULUŞTU!

EN FAZLA BAŞVURU ALINAN 2. ÜNİVERSİTE FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Yarışmanın yeni döneminde, Türkiye’nin farklı şehirlerine girişimciliği yayma hedefiyle yola çıktıklarını ve daha önce İzmir ve Kayseri’de gençlerle buluştuklarını belirten TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Grubu Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yenilikçiliği teşvik etmek ve girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Yücaoğlu, “Elazığ en fazla başvuru aldığımız illerin başında geliyor. Fırat Üniversitesi’nin Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi için önemli bir potansiyel olduğuna bunda da akademisyenlerin ve Teknokent’in büyük etkisi olduğuna inanıyorum” dedi.



GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTULAR

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışmaları Bölümü Kıdemli Sorumlusu Seda Köknel’in yaptığı girişimcilik paneli gerçekleştirildi. Konuşmacılar BGİV Çalışma Grubu Başkanı Can Yücaoğlu, BGIV Çalışma Grubu Üyeleri Dr. İzel Levi Coşkun ile Kemal Apaydın girişimci gençlere, yarışma başvuru süreci ve sonrasındaki aşamaları, yapmaları ve dikkat etmeleri gerekenleri anlatarak öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar.



YARIŞMA HAKKINDA

Yarışma, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı, gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı ve genç girişimci adaylarının TÜSİAD üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmasını hedefliyor. Her girişimci adayı sadece bir ekiple ve her ekip sadece bir fikir ile yarışmaya başvurabiliyor. Alınan başvurular, en az iki yatırımı olan ve/veya Bireysel Katılım Sermayesi lisansına sahip melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinin oluşturduğu bağımsız bir ön jüri tarafından değerlendiriliyor. Ön elemeyi geçen ekipler, yarışmanın Eğitim Kampı etabında, aralarında akademisyen, girişimci ve uzmanların bulunduğu eğitmenlerden ihtiyaç doğrulamadan pazara çıkış stratejilerine, fizibiliteden etkin sunum tekniklerine kadar farklı konularda eğitimler alıyor. 3 günlük eğitim boyunca geliştirilen iş planları, kampın son gününde TÜSİAD üyelerine sunuluyor ve seçilen ekipler yarışmanın bir sonraki etabı olan rehberlerle çalışma sürecine geçmeye hak kazanıyor. TÜSİAD rehberleri ile çalışarak iş fikirlerini geliştirme ve iş planlarını hazırlama imkanı bulan yarışmacılar, gerçekleşecek ödül töreninde final jürisine sunumlarını yapıyor. Bu sunumların ardından dereceye girenler ödüllendiriliyor. Ayrıca, yarışma sonunda en çok başvuru yapan üniversiteye TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı veriliyor. Yarışmanın 2018 dönemi son başvuru tarihi: 30 Kasım 2017.

Basın Bülteni