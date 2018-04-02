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TÜSİAD 47 yaşında

2 Nisan 1971 tarihinde Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD 47'nci yaşını kutluyor.

TÜSİAD 47 yaşında

2 Nisan 1971 tarihinde Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD 47'nci yaşını kutluyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:05
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TÜSİAD 47 yaşında

 Türkiye'de kamu dışı milli gelirin yarısını oluşturan, kurumlar vergisinin yüzde 80'ini ödeyen ve dış ticaretin yüzde 85'ini gerçekleştiren 4 bine yakın şirketin temsilcisi TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BusinessEurope üyesi kimliğiyle Avrupa Birliği'nin siyaset üretme ve karar alma süreçlerinde Türk iş dünyasının sesi olma görevini de icra ediyor.

47'nci yılına toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik önemli bir adım atarak giren TÜSİAD, 18 Ocak'taki Genel Kurul Toplantısı'nda açık ismini “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirdi. TÜSİAD, yarım asra yaklaşan yolculuğunun 47'nci yılında, teknoloji, Dördüncü Sanayi Devrimi, eğitim, girişimcilik, iklim değişikliği ve yatırım ortamına odaklanan proje ve araştırmalarıyla iş dünyasına rehberlik yapıyor.

 “Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye” ilkesi altında son 10 yıl içerisinde 120'yi aşkın rapor yayınlayan TÜSİAD Türkiye gündeminin önemli konularının masaya yatırıldığı 2.500'den fazla etkinlik düzenledi. TÜSİAD, 2017-2018 döneminde başlattığı projelerle Türkiye'nin kalkınması ve büyümesine yönelik yapısal reform önerilerini somut çözümlerle buluşturuyor. 
TÜRKONFED ile işbirliğiyle başlatılan Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) KOBİ'lere dijital dönüşüm ortamında insan kaynağı ve yatırım yönetimi alanında önemli katkılar sağlıyor. fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat (STEM+A) disiplinlerinin eğitim müfredatındaki ağırlığını artırmasını hedefleyen STEM Seferberliği de TÜSİAD'ın son dönemde odaklandığı önemli projeler arasında yer alıyor. 2011 yılından bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması da Türkiye'nin her yanından üniversite öğrencilerine girişimcilik dünyasının kapılarını açıyor.

TÜSİAD'ın 47'nci kuruluş yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayınlayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi: “TÜSİAD, bugün Türkiye'de iş dünyasının önemli bir bölümünü temsil eden bir kuruluş. Türkiye'nin hem ekonomik, hem sosyal kalkınması için çalışan bir fikir ve proje fabrikası gibi çalışıyoruz. TÜSİAD, bu yönüyle dünyadaki tüm iş örgütlerinden farklı bir kapsama sahip. Bu geniş vizyonu adım adım oluşturan, benden önceki tüm TÜSİAD başkanlarına teşekkür ediyor, onları saygıyla anıyorum. Atatürk ilkelerine, demokrasiye, sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan bağlılığını güçlendirerek sürdürecek olan kuruluşumuz, Türkiye'yi büyütecek, Türkiye'nin refahını yükseltecek tüm proje ve politikalara destek olmayı sürdürecek.”

Son Güncelleme: 02.04.2018 12:16
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