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TÜRSAB’DA KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ BAŞLADI

TÜRSAB’DA KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ BAŞLADI

22 Nisan 2018 Pazar 23:51
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TÜRSAB’DA KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ BAŞLADI

TÜRSAB’ın Türkiye turizmine her alanda katkı sağlamak için başlattığı panel, söyleşi ve eğitimlerin ilki Yönetim Kurulu Üyeleri Mücella Tarhan ve Hüseyin Kurt’un da katılımıyla TÜRSAB Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Eğitmen Seda Ispartalıgil’in “Çalışanların motivasyonu nasıl artırılır?” başlıklı kişisel gelişim eğitimine turizm sektörü yöneticileri, çalışanları ve acenta sahipleri katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Kurt, TÜRSAB’ın artık sık sık böyle değerli eğitmenler ile, turizm sektörünü ileriye taşıyacak eğitimlere ev sahipliği yapacağını da vurguladıktan sonra eğitmen Seda Ispartalıgil’e, TÜRSAB adına hediye takdim etti.
Ağırlıklı olarak turizm sektöründe çalışan personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik önemli bilgilerin verildiği eğitim ilgiyle karşılandı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği ve buna benzer eğitimlerin sık sık olmasını dile getirdiği eğitim, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Bundan böyle düzenli olarak TÜRSAB’da gerçekleşecek eğitimlerin ikincisi de 28 Nisan 2018, Cumartesi günü Cem Sefa Öncü tarafından “turizmde finansal kriz yönetimi” başlığı altında verilecek.

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