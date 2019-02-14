Turquality Marka Ve Uzmanlık

Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Turquality Patronlar Platformu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Mart – Nisan 2019 tarihlerinde, Türkiye’de ilk ve kapsamlı “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” İTÜ Maçka Kampüsü’nde başlıyor.

Şirketlere profesyonel algoritmik ve stratejik düşünebilen, hızlı ve doğru karar verebilen yöneticiler geliştirmeyi hedefleyen sertifika programı, Mart ve Nisan aylarında her Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecektir.

Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen açılışını yapacak

Programın açılışı, 2 Mart 2019 Cumartesi günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde düzenlenecek. Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Progroup Başkanı Dr. Salim Çam açılışta birer konuşma gerçekleştirecek.

Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı’na; Turkcell, Abdi İbrahim, İnoksan, Damat, Ülker, The House Café, Ermaksan, General Mobile, Uyumsoft, Arzum gibi iş dünyasının önemli markalarından Yönetim Kurulu Başkanları ve yöneticileri de katılarak, kendi başarı hikâyelerinden tecrübelerini paylaşacak.

Programdaki eğitimleri; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri başta olmak üzere, İstanbul Şehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim üyelerinden oluşan güçlü ve tecrübeli akademik kadro verecektir.

İTÜ AYRICALIĞI İLE EĞİTİM SERTİFİKASI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri, Turquality programına hazırlık, giriş ve katılımcıların sonrasında da nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği ile ilgili bütün detayları program boyunca aktaracaklardır. Programa katılan bütün katılımcılar, program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek “Turquality ve Marka Uzmanlık Ve Vizyon Sertifikası”na sahip olacaklardır.