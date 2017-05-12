TURMEPA ARKAS işbirliği ile Çeşme koylarında 11. yıl…

Bilinçlenme artıyor

ARKAS TURMEPA II, aynı zamanda hizmete başladığı 2006 yılından bu yana yat ve gezi teknesi sahiplerini deniz kirliliği konusunda bilinçlendirerek çalışma ve etki alanını genişletiyor. İlk yıl atık toplanan tekne sayısı 56 iken, geçtiğimiz yıl bu sayı 315 oldu. Toplanan atık miktarındaki yükseliş, tekne sahiplerinin her geçen yıl denizlerin korunması konusunda bilincinin arttığının ve işbirliği yaptığının kanıtı.

ARKAS ve TURMEPA’dan eğitim işbirliği

Yetişkinleri olduğu kadar gençleri ve çocukları da bilinçlendirmeyi amaçlayan ARKAS ve TURMEPA, “Deniz & Çevre Eğitimleri” projesi ile deniz kirliliği konusuna duyarlı çocuklar yetiştirmeyi ve onların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında İzmir’in çeşitli bölgelerindeki okullar ziyaret edilerek anaokulundan üniversiteye kadar her yaştan çocuk ve gence denizlerin önemi anlatılıyor.





Çeşme koylarında çalışan TURMEPA II teknesi 10 yılda;

Toplam 2.855 tekneden, yaklaşık 1.500.000 litre sıvı atık ve 6 tonu aşkın katı atık topladı.

ARKAS TURMEPA II teknesinin 10 yılda Çeşme’de topladığı yaklaşık 1,5 milyon litre atık su ile 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı.

Toplanan atık su miktarı, yaklaşık 78 bini aşkın damacana suyun hacmine eşdeğer.

23 YILDA TURMEPA;

Eğitimlerini 18 milyon öğrenciye sundu;

8 milyon 200 bin öğrenciye çevre dersleri vererek denizlerimizi sevdirdi;

15 bin 300 eğitimci yetiştirdi;

Gönüllü sayısı 5 bin 700’e ulaştı;

33 milyon litre sıvı atık topladı;

2 milyon 650 bin kilogram katı atığın denizlere karışmasını önledi.

ARKAS Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA işbirliğiyle 2006 yılında çevrenin korunmasına yönelik başlatılan uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi kapsamında ARKAS Holding’in yapımını ve işletimini üstlendiği “ARKAS TURMEPA II” adlı atık toplama teknesi, bu yıl da sezonu açtı. Tekne, Çeşme koylarının mavi kalması için 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasındaki yaz sezonu boyunca teknelerden atıklarını toplayacak. Haftanın her günü sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında çalışan ARKAS TURMEPA II, Aya Yorgi Koyu, Hacettepe Koyu, Bademli Koyu ve Çeşme Merkez Limanı’nda hizmet veriyor. Tekne, ücretsiz olarak çağıran teknenin bulunduğu yere kadar gidip atıklarını alıyor. 0537 766 33 71 numaralı cep telefonundan ARKAS TURMEPA II’ye ulaşılabiliyor.