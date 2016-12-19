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Turmaks’tan Hollanda’ya dev yatırım

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:25
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Avrupa’nın yatırım üssü haline gelen Hollanda, Türk şirketlerin de gözdesi oldu. NFIA aracılığıyla son olarak geri dönüşüm teknolojisinde başarılı işlere imza atan Turmaks, Hollanda da üretim tesisi kurmak için 3,5 milyon Euro’luk yatırım yaptı

Turmaks'tan Hollanda'ya dev yatırım
Hollanda, Avrupa’ya açılarak global pazarda kendine yer bulmak isteyen şirketlerin yeni kapısı olmaya başladı. Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA) aracılığıyla son zamanlarda Türkiye’den Hollanda’ya yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilerin sayısı bir hayli arttı. Son olarak geri dönüşüm alanında 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren ve silikopolimer malzemelerin üretiminde bir ilki gerçekleştirerek rögar kapakları, zemin malzemeleri, inşaat kalıpları gibi ürünler imal eden Turmaks, ihracat giderlerini azaltmak ve Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla 3,5 milyon Euro’luk yatırım yaptı ve Hollanda’da üretim tesisi kurmaya karar verdi.

Hedef: toplam 20 milyon Euro yatırım!

2014 yılında NFIA aracılığıyla yaptığı başvuru sonrası yatırımın ilk temelini atan Turmaks, Hollanda’da kurduğu üretim tesisiyle ilk etapta 40 kişiye istihdam sağlayacak. Şirket kapasitesini artırdıktan sonra ikinci etapta bu sayıyı artırarak 80 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Turmaks’ın 3 yıllık hedefi ise toplam 20 milyon Euro yatırım gerçekleştirerek 120 kişiye istihdam sağlamak.

“Hollanda’nın lokasyonu yatırımcıyı kendine çekiyor”

Hollanda’nın Avrupa pazarında markalara itibar kazandırdığını söyleyen NFIA Ülke Müdürü Arife Karaosmanoğlu, “Ülkedeki vergi indirimleri, Ar-Ge teşviki ve lokasyon Avrupa markası olmak isteyen yatırımcıları cezbeden en temel özellikler arasında. 2016 yılı ilk yarısında 7 Türk şirket Hollanda’ya yatırım yaptı ve 65 kişiye istihdam sağladı. Hedefimiz Türk markalarının Hollanda pazarına girmesi ve ardından da global mecrada en değerli markalar arasında yerini alması. NFIA olarak tüm yatırımcılara kapımız açık” dedi.

Hollandalı yetkililer çok istekli

Firma ortağı Kimya Mühendisi Ali Hakan Güven ise 3 yıldır Türkiye'den Hollanda'ya ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, nakliye maliyetlerinden kaçınmak ve daha da rekabetçi olmak için ihraç ettikleri ürünleri Hollanda'da üretmeyi düşündüklerini anlattı. Güven, geliştirdikleri bu yeni teknolojinin küresel genişleme planları dahilinde bu kararı aldıklarını ifade ederek, “Ülkeyi tanıdıkça Hollanda'nın geri dönüşüm, yenilikçilik ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini kapsamlı bir şekilde destekleyen bir ülke olduğunu anladık. Fabrikamızı nerede kuracağımız sorusuna cevap ararken, NFIA aracılığıyla farklı bölgelerdeki yerel yetkililerle bir araya geldik. Yetkililer ve yerel yönetimler, yabancı yatırımlara çok fazla teşvik ve destek veriyor. Bu konuda çok istekliler” dedi.
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