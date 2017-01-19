Türküler eşliğinde doğaya yem bıraktılar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, türküler eşliğinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Vali Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Orman ve Su İşleri Van 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Orman ve Su İşleri Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ve kurum personeli ile kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'ne çıktı.

Karda bata çıkan ilerleyen Toprak ve beraberindekiler, kayalık alanda yerel sanatçı Kemal Çiftçi'nin seslendirdiği ''Bülbülün kanadı beyaz'' türküsünü dinledi.

Vali Toprak ve beraberindekiler daha sonra belirli bölgelere yem bıraktı.

Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kış mevsiminde karla kaplı dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Orman ve Su İşleri ekipleri tarafından farklı noktalara besin bırakıldığını söyledi.

Zorlu kış şartlarında doğal hayatın devam edebilmesi için bu çalışmanın yapılması gerektiğini belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Bu faaliyet yaklaşık 25 gündür devam ediyor. Bugüne kadar buğday, arpa ve saman olmak üzere kanatlı ve yırtıcı hayvanlara yiyecek bırakıldı. Bugüne kadar doğaya yaklaşık 6 ton yem bırakıldı. Bundan sonra da kış şartlarına göre 15 -20 tona kadar bu rakam yükselebilecek. Kendi elimizle bozduğumuzu, kendi elimizle düzeltmeye çalışıyoruz açıkçası."

Yemleme çalışmasının ardandan Vali Toprak, araçla gitmek yerine 2 kilometrelik yolu yer yer 1,5 metreyi bulan karda bata çıka yürüyerek ilerledi.

Anadolu Haber Ajansı