TürkTraktör, yerli TR5 serisini çiftçilerle buluşturuyor

KONYA (AA) - TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, New Holland TR5 serisinin,107 ve 114 hp gücünde 2 yeni modelle Türk çiftçisinin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Özdemir, Konya Tarım Fuarı öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Konya'nın, sahip olduğu geniş tarım alanları, sulama imkanları ve coğrafi konumuyla Türkiye'nin tarım başkenti olarak kabul edildiğini ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin geçen aralık ayında açıkladığı rakamlara göre Konya'nın, sahip olduğu 83 bin 120 traktör ile en çok traktöre sahip olan il olduğunu belirten Özdemir, her yıl Konya Tarım Fuarı'nda ziyaretçilerini yeni ürünlerle karşıladıklarını söyledi.

Özdemir, montajı fabrikalarında gerçekleştirilen New Holland TR5 serisinin, sahip olduğu modern tasarım, üstün performans, teknik donanım ve ergonomik kullanımıyla Türk çiftçisinin tüm çalışmalarındaki yeni gücü olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"New Holland TR5 serisi,107 ve 114 hp gücünde 2 yeni modelle Türk çiftçisinin hizmetine sunuluyor. Common Rail enjeksiyon sistemi motor devrinden bağımsız olarak püskürtülen yakıttan dolayı, motorun daha düşük devirlerinde daha yüksek güçlere ulaşabilmesini sağlıyor. 24 ileri ve 24 geri transmisyon yapısı ile birçok tarımsal işin üstesinden daha az işçilik ve daha kısa sürede kolaylıkla gelebilen TR5 serisi, konforlu kabin yapısı ile çalışmaya da teşvik ediyor. TR5 serisi, 3 farklı kuyruk mili devirleri ile çalışabilecek kuyruk mili sistemine de sahip. 540/540E/1000 gibi daha düşük devirlerde daha yüksek performans ile çalışabilen modeller, bu sayede yakıt tasarrufu sağlıyor."

- "Beklentilere uygun geniş ürün gamımız var"

Fuardaki New Holland standında aynı zamanda beklentilere göre kurgulanan geniş ürün gamlarıyla, yani traktörlerin yanı sıra tarım ekipmanları ve iş makinelerinin bir araya geleceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekipmanlarımız arasında tarımsal üretimin en önemli aşamalarından biri olan balyalama işinin daha verimli yapılabilmesini sağlayan yeni büyük balya makineleri New Holland Big Baler Plus Serisi bulunuyor. Kaliteli silaj ile hayvansal üretimde verimi artırmak isteyen çiftçiler için ideal bir çözüm olarak sunduğumuz yeni New Holland FR Forage Cruiser Serisi kendi yürür yem hasat makineleri ise dikkat çeken diğer ekipmanımızlarımızdan. Bunlara ek olarak, çiftçilerimize ekim ve hasat işlerini daha pratik hale getirmek üzere geliştirilen TürkTraktör markalı mısır hasat tablaları ve hububat ekim makinelerimiz de yine standımızda dikkat çeken ürünlerimiz arasında yer alıyor."

