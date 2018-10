Türktraktör ve New Holland tarımsal ekipmanları çiftçilere tanıtılıyor

Nisan ayından bu yana 17 farklı ilde 20 ayrı noktada düzenlenen ‘New Holland Ekipman Tanıtım Günleri’ maratonunda sona yaklaşıldı. TürkTraktör ve New Holland markalı ekipmanların tanıtıldığı etkinliklerde Tokat’ı takiben Kırıkkale, Kırşehir ve Adana’da düzenlenecek etkinliklerle birlikte yaklaşık 3 bin çiftçiye erişilmiş olacak. TürkTraktör, büyüyen tarımsal ekipman ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen TürkTraktör ve New Holland markalı ekipmanlarını çiftçilerle kendi illerinde ve arazi koşullarında bir araya getirmeyi sürdürüyor. 26 Nisan’da İzmir Torbalı’da başlayan New Holland Ekipman Tanıtım Günleri kapsamında yaklaşık 8820 km yol kateden TürkTraktör ekipleri, yaz boyunca da etkinliklere ara vermediler.

Türkiye’nin dört bir yanındaki illerde bulunan New Holland bayilerinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Çanakkale, Afyon, Ardahan, Gaziantep, Şanlıurfa, Yozgat, Iğdır, Ankara, Mardin, Bursa, Burdur, Kocaeli, Çorlu, Konya, Antalya, Manisa ve Çorum’da toplam 20 ayrı noktada çiftçilerle bir araya gelindi. Bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerde ise 2 bin 500’den fazla kişi ağırlandı. Yıllardır müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en doğru ürün ve en yeni teknolojileri sunan TürkTraktör, düzenlenen etkinliklerinde “Toprak işlemeden hasada, her ekipman burada” sloganıyla TürkTraktör markalı römork, pulluk, gübre serpme makinesi, diskaro, ot toplama tırmığı hububat ekim, tarla ilaçlama, yem karma, çayır biçme, sap-dal parçalama ve toprak işleme makinelerinin yanı sıra New Holland markalı pnömatik ekim, bahçe ilaçlama, küçük balya makineleri, silindirik balya makineleri ve büyük balya makinelerini sergiliyor. Nisan ayından bu yana aralıksız şekilde süren New Holland Ekipman Tanıtım Günleri’ maratonu Tokat Zile etkinliğini takiben Kırıkkale, Kırşehir ve Adana’da düzenlenecek etkinliklerle bu yıl sona ermiş olacak.

Çiftçilerin beklentilerine göre tasarlanmış teknolojik ekipmanlar

New Holland Ekipman Tanıtım Günleri kapsamında kısa bir değerlendirme yapan TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, bu yıl TürkTraktör olarak ekipman alanında çok önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek; “Sahada çiftçilerimiz için en az traktörleri kadar önemli olan ekipmanlar konusunda bu yıl ciddi bir atılım içindeyiz. Yılın başından bu yana, değişen ihtiyaçlara yönelik olarak yeni ve farklı birçok ekipmanı pazara sunarken; aynı zamanda ürün yelpazemizi de ciddi anlamda genişlettik. Yakın zamanda gerçekleştirilen Bursa Tarım Fuarı’nda sadece tarımsal ekipman alanında 40’a yakın farklı çeşit ekipmanımızı sergiledik. Bunların arasında ülkemizde en çok kullanılan ekipmanlar olarak dikkat çeken Konvansiyonel Pulluk ve Römorklar ile ilk kez lansmanını bu fuarda gerçekleştirdiğimizGübre Serpme Makinesi ve Diskaro da yer alıyordu. Bu iki ürünümüzün etkinliklerimize katılan davetlilerimiz tarafından da ilgi göreceğine inanıyoruz. Çiftçilerimiz hem Konya hem de Bursa Tarım fuarlarında ilk kez görücüye çıkardığımız tüm ürünlerimize bayilerimizden ulaşabilirler” diye açıkladı.

Tokat Zile’de 17 Ekim’de Seroto Traktör ev sahipliğinde düzenlenen etkinliği takiben 24 Ekim’de Kırıkkale’de Hacı İbrahimoğulları, Kasım ayında iseKırşehir Çağlayanlar ve Adana’da Keskinler ev sahipliğinde ekipman etkinlikleri düzenlenecek. Traktör ve ekipmanın güvenli kullanımına ayrıca dikkat çekilecek olan etkinliklerde çiftçilere aynı zamanda TürkTraktör’ün çiftçiler ve tüm traktör kullanıcılarına güvenli sürüş bilinci aşılamak üzere hayata geçirdiği “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” projesi kapsamında, Güvenli Sürüş Eğitimleri de verilecek.