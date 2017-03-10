TürkTraktör kız öğrencileri üretim ve ağır sanayi istihdamında yer almaya davet ediyor

100 kız öğrenciye de eğitim bursu sağlanacak.

ANKARA, 10 Mart 2017 – TürkTraktör, Filizlerin Mucizeleri Projesi kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Okuyan Kız Öğrencilere yönelik yapılacak olan proje faaliyetlerinin ve çalışmalarının tanıtımını yaptı.

Ankara Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen, TürkTraktör İnsan Kaynakları Direktörü Osman Özdemir’in ev sahipliğindeki tanıtım etkinliğine projeyi destekleyen kurumları temsilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanları ve uzmanlar, Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Yönetim Kurulu Üyesi Oya Ünlü Kızıl, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir ile Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Okan Erden katıldı. Tanıtımda ayrıca tamamı TürkTraktör ofis ve saha çalışanlarından oluşan Gönüllüler Ekibi ile birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler de yer aldı.

Tanıtımda TürkTraktör Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Ertem; projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Tarım ve otomotiv alanında kadın işgücü ve girişimciliğinin artırılmasını desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz ‘Filizlerin Mucizeleri’ projemizi Eğitim, Tarımsal Üretim ve İstihdam olmak üzere 3 farklı konuyu sahiplenecek şekilde tasarladık. Bugün burada, projemizin eğitim tarafındaki çalışmalarını tanıtmak için ekip olarak bir araya geldik. Temel amacımız kadın istihdamının geleceği olan kızlarımıza, üretim ve ağır sanayi alanına sağlayabilecekleri katma değeri anlatmak ve hayatın her alanında olduğu gibi, bu alanlarda da kadın gücünün önemini kendilerine örneklerle göstermek.”

5 ilde 58 okul ziyaret edilecek; yaklaşık 3 bin kız öğrenciyle bir araya gelinecek

Ertem, proje çalışmaları dahilinde, otomotiv sektörünün önemli üretim merkezlerinden olan Bursa, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve Eskişehir’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini ziyaret edeceklerini belirterek; “2017 yılı içerisinde toplam 58 okula yapacağımız ziyaretlerimizde, öğretmenler, veliler ve yaklaşık 3 bin kız öğrenci ile bir araya geleceğiz. Ziyaretlerimizde, kız öğrencilerimize ağır sanayide çalışmaları için rol model olacak, mentorluk yapacak, öğrencilerle birlikte ailelerine ve öğretmenlere de toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalıklarını artıracak seminerler vereceğiz. Aynı zamanda, bu okullarda okuyan kız öğrencilerin meslek seçimi ve alan/dal tercihleri üzerinde nelerin olduğunu ve eğitimini gördükleri mesleğe dair algı ve tutumlarını da araştıracağız. TürkTraktör olarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz ” diye açıkladı.

Okulların, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, tarım teknolojisi alanlarında eğitim gören 100 öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) koordinasyonunda eğitim bursu vereceklerini de ifade eden Ceren Ertem “Tüm bunlara ek olarak, kontenjan sayılarımız ve ilgili kriterlerimiz kapsamında öğrencilerimiz TürkTraktör’de staj yapma imkanına ve mezun olduktan sonra ise, istihdam önceliğine sahip olacaklardır. Bu anlamlı ve hayatlara dokunmayı amaçlayan projemizde emeği geçen ve desteklerini sağlayan tüm proje ortaklarımıza, TürkTraktör adına tekrar teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda konuşan Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Yönetim Kurulu Üyesi Oya Ünlü Kızıl, “Mesleklerin cinsiyeti yoktur. Erkek işi, kadın işi ayrımı sadece önyargılarımızla ilişkili.

Bu anlamda, kadın ve erkeğe yönelik toplumsal kalıp yargıları kırmak için çalışmak çok önemli. Filizlerin Mucizesi Projesi de alışılagelmiş kalıpları yıkan ve bu zorlu yolculukta kız öğrencilere destek olan bir mekanizma hayata geçiriyor” dedi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir, “TEV olarak 50 yıl önce, dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan eğitim konusunda elimizi taşın altına koyduk. Bu proje kapsamında da, elbirliğiyle kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayarak; büyük bir potansiyel olan kadın iş gücünün erkek işi olarak görülen alanlara katılımı anlamında önemli bir farkındalık yaratma hedefindeyiz.

Filizlerin Mucizeleri Projesi’ne güveniyoruz ve mucizeler yaratacağına inanıyoruz. Yakın bir gelecekte, hep birlikte iftihar edeceğimiz yeni başarı öyküleri duyacağımızdan eminiz. TEV olarak, 50 yıldır kız öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına destek olduk; olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte geleceğin temellerini eğitim üzerinden inşa ederek aydınlık yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

Projenin yürütülmesinde en önemli paydaşlardan biri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ise “Kişinin içinde yaşadığı toplumun cinsiyeti nasıl tanımladığıyla ilgili olan toplumsal cinsiyet, geleneksel olarak kadını hala bağımlı ve ihtiyaç sahibi kişi olarak görmektedir. Ancak günümüz iş dünyası, cinsiyete bakış açısını değiştirmeyi gerekli kılmaktadır. Bir toplumun kalkınması ve güçlenmesi, toplumdaki bireylerin birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Kadınların ve erkeklerin toplum hayatına eşit ve etkin katılımı, toplumun güçlenmesini sağlayacaktır.

Toplum normlarının geliştirilmesinde rol oynadığı için eğitim, cinsiyet eşitliği anlayışının geliştirilmesinde de büyük rol oynamaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, kızların eğitimine büyük önem vermekteyiz. Meslek lisesi öğrencilerinin, toplumsal cinsiyet temelli yargılarının eğitim ile azaltılabileceğinin bilincinde olarak altına imza attığımız bu proje vasıtasıyla meslekler hakkındaki önyargıların ve toplumsal değerlerin değiştirilmesine büyük katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Mesleki ayrımcılığın önlenmesi ve kadın iş gücünün hak ettiği değeri görmesini sağlamak için gerekli olan tüm desteği sağlayacağız” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Projenin eğitim ayağında TürkTraktör, MEB, TAPV, TEV işbirliğinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde öğrenim gören kız öğrencilerin alan seçimleri ve geleceklerini planlamaları için, 2017 yılında 58 okulda yaklaşık 3 bin kız öğrenciyi ziyaret edecek ve