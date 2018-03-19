TürkTraktör İstanbul’da Ar-Ge Tasarım ve İzolasyon Ofisi açtı

İstanbul’daki yeni ofisin faaliyete başlamasıyla birlikte açıklamalarda bulunan TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, gerek yerel gerekse de global rekabette öne çıkmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçtiğine dikkat çekerek “Tarım ve otomotiv sektöründe gerçekleşen değişim hem kendi süreçlerimize hem de müşterilerimize yansıtılması için Ar-Ge ve inovasyonun rolünü çok önemsiyoruz. Bu noktadan hareketle çitçilerimizin hayatında fark yaratacak yeni teknolojilerin öncüsü olmak için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz.



Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olma vizyonunu da benimsemiş bir şirket olarak Ar-Ge alanında yapılan tüm çalışmaları sadece markamızı değil, sektörü geliştirecek en önemli konu başlığı olarak görüyoruz. Bu nedenle de bu alandaki çalışmalarımızı geliştirmek adına Ar-Ge’ye yönelik yatırımlarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz” dedi.



İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi’yle birlikte TürkTraktör’ün, stratejik ürün ve iş planı doğrultusunda inovasyon ve teknolojide daha da öteye gideceğini de söyleyen Marco Votta sözlerini şöyle tamamladı: “Ankara fabrikamızda bulunan Ar-Ge Merkezimizde bugün bir traktörün sıfırdan çiftçimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek hale dönüşmesi için, tasarımında motoruna kadar geliştirilerek, test edilmekte. Tüm bunlara ek olarak; 2017 sonu itibarıyla 13’ü uluslararası olmak üzere, toplam 159 aktif patente ulaştık.



İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisimizle büyüyen Ar-Ge yapımızı yeni ve farklı bir lokasyon ile destekleyerek; aynı zamanda otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşacağız ve Ar-Ge çalışmalarımızın çeşitliliğini de artırmış olacağız.”



İstanbul Çamlıca’da faaliyetlerine başlayan ve yapılacak olan yeni alımlarla birlikte yaklaşık 35 kişilik bir uzman ekip TürkTraktör İstanbul Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi’nde yeni ürün geliştirme ve tasarım başta olmak üzere inovatif projeler üzerine çalışmalar yapacak.