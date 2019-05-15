Türktraktör, Dünya Çiftçiler Günü’ne özel iftar yemeğinde Sakarya’lı çiftçileri ağırladı

14 Mayıs 2019 - Türkiye traktör pazarının öncü şirketi TürkTraktör, her yıl geleneksel hale getirdiği Dünya Çiftçiler Günü kutlamasını bu yıl Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu da yansıtarak Erenler Fabrikası’nda düzenlediği iftar yemeğinde gerçekleştirdi.

İftar yemeği öncesinde açıklamalar yapan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “TürkTraktör ülke tarımını daha ileriye taşıma vizyonuyla tam 65 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de odağımızda çiftçiler yer alıyor. Temel ihtiyacımız olan gıda temininde tarımın rolü tartışılmaz. Tarım ise çiftçilerin emekleri ve alın teri ile var olan bir faaliyet dalı. Onların harcadığı emeğin kıymetini çok iyi bilen bir şirket olarak Dünya Çiftçiler Günü’nde çiftçilerimizle bir araya gelmekten ve bu özel günü hep birlikte kutlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Bizim, şirket olarak görevimiz emek yoğun bu sektörde iş yükünü hafifletecek, verimliliği artıracak çalışmaları hayata geçirmek. Bunun başarılabilmesi için de ana unsur, tarımda mekanizasyon ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi” dedi.

Aykut Özüner: “Tarımda verimlilik artışı için çiftçilerimizin teknolojiden daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız”

Şirketin çiftçilerin dijital tarıma adaptasyonunu sağlayacak pek çok proje üzerinde çalıştığına da dikkat çeken Özüner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışmalarımızdan bir yenisini, çiftçilerimize karar desteği sağlayacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunan “Tarlam Cepte” uygulamamızı bugün duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Tarlam Cepte hizmetinin tanıtımını Dünya Çiftçiler Günü’nde yapmak ise bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çiftçilerimiz artık bölgelerindeki mazot, hal / borsa fiyatlarına, hibe destek duyurularına ücretsiz olarak kolayca bu uygulamadan ulaşabilecek. Bir üst versiyonunda ise ‘kişiye özel’ içerik oluşturulabiliyor. Bu sayede lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibi hizmeti ile tarlaların ve üzerindeki bitkilerin olası bir kuraklıktan bitkinin durumuna kadar uzanan bilgilere kolaylıkla erişilebiliyor. Örneğin; bugün tarla sürülebilir mi ya da buğday ekimi için doğru bir gün mü gibi bitki yetiştiriciliğine dair tavsiyeler de uygulama üzerinden alınabiliyor.”

Aykut Özüner açıklamalarını “Tarımın geleceği için tasarladığımız bu yeni uygulamamızla çiftçilerimize tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak onlara katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, Türkiye tarımının temel taşı olan değerli çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla dolu bir Ramazan ayı ve bereketli bir dönem diliyorum” diyerek tamamladı.

Etkinlikte keyifli anlar geçiren konuklar, Erenler fabrikası hakkında bilgi alırken, Ankara fabrikasını da sanal gerçeklik teknolojisi (VR) ile gezdiler. Daha sonra güvenli traktör ve ekipman kullanımına yönelik Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım eğitimini alan ziyaretçiler tabletler üzerinden online yarıştılar. Yarışmayı en hızlı ve eksiksiz bitiren bilinçli çiftçi yarışma özel ödülünü aldı.