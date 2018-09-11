Türktraktör'de yeni atama

TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Jiri Velharticky, 2002 yılında Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Prag Charles Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Kurumsal kariyerine 2004 yılında ExxonMobil’de Müşteri Hizmetleri Sorumlusu olarak başlayan Velharticky, 2005 yılında CNH Industrial’a Proje Yöneticisi olarak transfer oldu.

CHN Industrial bünyesinde Almanya ve İtalya'da çeşitli görevlerde bulunan Jiri Velharticky, 2008 yılında İsviçre'ye yerleşerek 5 yı boyunca CNH Industrial'ın Tarım Ekipmanları Asya-Pasifik Bölümü,Talep Planlama ve Stok Yönetimi’ndeki çalışmalarını sürdürdü.

Jiri Velharticky, 2013 yılında, yine CNHI International Japonya JV operasyonunun New Holland Tarımsal Ekipmanlar İş Birimi Yöneticisi olarak çalışmalarına devam etti ve daha sonra sorumluluk alanı Güney Kore'ye kadar genişletildi.

2016-2018 yılları arasında Asya-Pasifik Bölgesi New Holland Tarım Ekipmanları İş Operasyonları Müdürü olarak görev yapan Jiri Velharticky, Eylül 2018 itibarıyla TürkTraktör’ün pazarlama alanında yürüttüğü çalışmaların tamamından sorumlu oldu.