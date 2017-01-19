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TürkTraktör, 2016'yı rekorla kapattı

19 Ocak 2017 Perşembe 12:14
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Genel Müdür Yardımcısı Özdemir: 2016 yılı üretim, satış ve ciroda rekor kırdığımız bir yıl oldu. Bu yıl 400 bininci motorumuzla 800 bininci traktörümüzü ürettik"

TürkTraktör, 2016'yı rekorla kapattı
İZMİR (AA) - TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, 2016 yılında şirket olarak üretim, satış ve ciroda rekor kırdıklarını belirtti.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de traktör pazarının yaklaşık yüzde 6 büyüdüğünü ifade etti.

TürkTraktör olarak yurtiçi pazarda 33 bin 605, dış pazarda ise 12 bin 625 adetlik satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, "Bu değerlerle üretim, satış ve ciroda rekor kırdığımız bir yıl oldu. Aynı zamanda 400 bininci motorumuzla 800 bininci traktörümüzü ürettik.Türkiye'nin toplam traktör üretimininin yüzde 70'ini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Son dönemde etkili olan yağışların tarımda verimi artıracağını, yeni yılda tarımla birlikte büyümeye devam edeceklerini dile getiren Özdemir, amaçlarının çiftçinin birim alandan sağladığı geliri artırmak olduğuna işaret etti.

İhracatta da iddialı olduklarına işaret eden Özdemir, "Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beş kıtada 130'dan fazla ülkeye traktör satıyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Kuzey Amerika geliyor." dedi. 

- Yeni modelleri İzmir'de sergileyecek

Özdemir, bugün açılışı yapılan Agroexpo İzmir Tarım Fuarı'nda Türk mühendisleri tarafından tasarlanan TT4 (Türkiye'nin Traktörü 4) modelini sergileyeceklerini, bahçe traktörü modelleri ve yeni tasarladıkları mısır hasat tablalarının da yine fuar ziyaretçilerine tanıtılacağını aktardı.


Anadolu Haber Ajansı
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